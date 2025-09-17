Els joves, els més afectats per l'augment de l'atur a l'agost a Terrassa

Els joves han estat el col·lectiu més perjudicat per l'augment de l'atur a Terrassa a l'agost. El nombre de desocupats egarencs d'entre 16 i 29 anys va augmentar un 7,25%, passant de 1.573 persones sense feina al juliol a 1.687 a l'agost, 114 més. En canvi, entre els terrassencs de més de 45 anys l’increment va ser molt més moderat: un 0,92%, amb 63 desocupats més que un mes abans, arribant als 6.874.
Encara més, la franja d'edat més jove ha registrat també una petita pujada de l'atur en termes interanuals. Aquest passat mes d'agost va tancar amb 9 aturats més en aquest grup (+0,54%) que els que es comptaven el 31 d'agost del 2024, mentre que en els majors de 45 anys, la xifra ha disminuït en 182 persones (-2,58%).
L’atur creix més entre els homes, però les dones continuen sent majoria
Així ho recull l'últim informe mensual del Servei d'Estudis i Observatori de la Ciutat, on consta també que el creixement mensual de la desocupació a la ciutat, que va tancar l'agost amb 11.886 aturats, 318 més (+2,75%), va tenir major incidència en la població masculina (+184; +3,92%) que la femenina (+134; +1,95%) tot i que les dones continuen representant la major part de les persones desocupades a la ciutat: 7.004 dones davant de 4.882 homes.
Una dada que contrasta amb la tònica general és la lleugera baixada de l’atur entre les persones estrangeres, amb 9 desocupats menys (-0,39%).
Per sectors: augment generalitzat excepte en agricultura i sense ocupació anterior
Per grans sectors d'activitat, l'únic en què es va reduir l'atur a l'agost va ser l'agricultura, en només una persona, baixant fins a les 69 (-1,43%). Sent precisos, també ho va fer en el grup de terrassencs sense ocupació anterior, que va tancar l'agost amb 1.324 aturats, 7 menys que al juliol (-0,53%).
En canvi, els principals sectors productius van registrar augments. En els serveis la llista va créixer en 230 persones (+3,03), arribant a les 7.821 i en la indústria, en 59 (+4,47%), assolint els 1.380 aturats. En la construcció hi ha 1.292 aturats, 37 més (+2,95%).
En la comparació interanual, en canvi, hi ha hagut descensos tant en homes (-4,33%) com en dones (-2,95%) i en tots els sectors d'activitat però un creixement d'un 9,06% dels aturats sense ocupació anterior.