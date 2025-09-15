Oliu (Banc Sabadell) insta els accionistes a no escoltar "cants de sirena” del BBVA

El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, ha defensat aquest dilluns en una trobada amb l’accionariat que, si l’oferta pública d’adquisició (opa) del BBVA no tira endavant, el Sabadell no es veurà perjudicat, i ha instat els accionistes a rebutjar l’operació i “no escoltar cap cant de sirena cada vegada que li enviïn un paperet”.“Agafar el paperet i tirar-lo a les escombraries, i amb això haurà complert amb el seu deure com a accionista fidel a Banc Sabadell”, ha respost en ser preguntat sobre si és obligatori acudir al bescanvi d’accions.
“Si hi ha alguna caiguda serà efímera i, en canvi, el que passarà és que el banc anirà recobrant el seu valor”, ha assegurat Oliu sobre un possible fracàs de l’opa, al mateix temps que ha recordat que, després que el banc italià Unicredit hagi intentat adquirir sense èxit la Banca Popular de Milà, aquest últim ha millorat la seva cotització un 20%.
El conseller delegat de l’entitat vallesana, César González-Bueno, ha lamentat en la mateixa trobada que “la tècnica de la por és freqüent” i ha recordat als accionistes que les perspectives de futur de la companyia, així com les retribucions previstes, són molt bones. “El BBVA és el banc de la banca espanyola cotitzada que menys s’ha revaloritzat” des de l’inici de l’opa, ha assegurat el conseller delegat, que ha repassat l’informe que va presentar la setmana passada l’entitat, i que assenyala que el calendari de sinergies i els costos de reestructuració no són realistes.
Sàmper reitera el rebuig
Al matí, el conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat, el terrassenc Miquel Sàmper, ha reiterat el seu rebuig a l’opa del BBVA al Sabadell a més de la concentració bancària pel que suposa. Ho ha dit en una taula sobre desenvolupament i competitivitat empresarial durant la jornada d’Europa Press “Catalunya cap al futur”.
“Mentre el mateix Banc Sabadell no consideri que cal ser absorbit per una altra entitat, i és obvi que han demostrat que no és la seva intenció, el Govern, i de manera especial un servidor, estarà sempre perquè Banc Sabadell continuï sent Banc Sabadell”, ha subratllat.