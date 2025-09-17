Un dels fundadors de Hannun deixa el consell d'administració de l'empresa

Un dels dos fundadors de Hannun, empresa de mobles i decoració sostenible, deixarà el consell d'administració de la firma. Joan Josep Álvarez Morán ha presentat la seva dimissió com a conseller d'aquesta companyia nascuda a cavall de Matadepera i Terrassa i avui amb seu a Castellar del Vallès.
Segons consta en una informació remesa per la mateixa firma a BME Growth, mercat on cotitza des de finals de juny del 2022, Álvarez va presentar la seva renúncia per "qüestions personals" en la reunió del consell del passat 12 de setembre, agraint "la confiança dipositada en la seva persona" i transmetent la "intenció de continuar col·laborant amb la societat en condició d'accionista".
El consell li reconeix l'esforç realitzat i li agraeix els serveis prestats, així com la seva disposició a continuar col·laborant amb l'empresa. S'ha convocat una junta general extraordinària per al pròxim 16 d'octubre, en primera convocatòria, i el dia 17, en segona, en què es prendrà coneixement de la dimissió d'Álvarez com a conseller i es nomenarà, si és el cas, a Iñaki Pinillos Resano com a nou membre del consell d'administració.
Pinillos és enginyer de telecomunicacions i, entre l'abril del 2016 i el passat abril del 2025, va ser director general de Nasertic (Navarra de Servicios y Tecnologías), una societat pública de Navarra que presta serveis relacionats amb tecnologies, telecomunicacions i infraestructures digitals. Havia estat també fundador i gerent d'i3i Ingenieria Avanzada i IP Ingenieros i és membre del Club de Directores de I+D+i i del Club de Emprendedores de la Universidad Pública de Navarra (UPNA).
Joan Josep Álvarez Morán va presentar la seva dimissió com a conseller delegat de Hannun el passat mes de maig per motius personals. Des d'aleshores, però, mantenia la seva posició com a vocal en el consell.