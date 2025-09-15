El nombre de terrassencs afiliats a la Seguretat Social va minvar lleugerament a l'agost, cosa habitual en el vuitè mes de l'any. Segons les dades provisionals publicades per l'Idescat, amb resultats arrodonits a valors múltiples de cinc, l'agost va tancar amb 101.185 egarencs ocupats, 300 menys que al juliol, quan eren 101.485. La caiguda ha estat d'un 0,30%. Terrassa suma, així, tres mesos consecutius de petits descensos, després dels registrats al juliol i al juny.
La davallada de l'agost s'explica per la disminució tant de l'ocupació femenina, però sobretot per la masculina. El nombre de dones terrassenques afiliades a la Seguretat Social ha passat de 47.400 el 31 de juliol a 47.380 el 31 d'agost, 20 menys (-0,04%). L’ocupació masculina ha caigut un 0,52%, passant de 54.085 a 53.805 afiliats, 280 menys.
Per nacionalitat, només ha baixat el nombre d'afiliats de nacionalitat espanyola, de 87.805 a 87.485, 320 menys (-0,36%). Els de nacionalitat estrangera s'han incrementat de 13.680 a 13.700 (+20; +0,15%).
Per grups d'edat, la reducció es concentra principalment en les franges d’edat més jove. En concret, el grup de menors de 30 anys va baixar de 18.865 a 18.475 afiliats (-390). El grup de 30 a 44 anys va baixar mínimament, amb una reducció de només 50 persones (de 32.850 a 32.800). En canvi, el grup de 45 a 54 anys es va mantenir pràcticament estable, amb un petit augment de 20 persones (de 30.205 a 30.225), mentre que el grup de 55 anys o més va augmentar lleugerament, de 19.565 a 19.680 (+115).
Paral·lelament al descens del nombre de terrassencs afiliats, a l'agost també van disminuir les afiliacions a la Seguretat Social –una mateixa persona es compta tantes vegades com a situacions de cotització tingui, ja sigui perquè té diverses activitats laborals en un mateix règim o en diferents– de residents a Terrassa. Amb dades provisionals i resultats arrodonits a valors múltiples de cinc, el nombre total d’afiliacions ha passat de 105.595 al juliol a 105.430 a l’agost, 165 menys (-0,16%).
Aquesta disminució es reflecteix principalment en els sectors de la indústria i la construcció. El sector industrial ha passat de 17.380 a 17.360 afiliacions, amb una baixada de 20 persones, mentre que la construcció ha registrat una caiguda més notable, amb 135 afiliacions menys, passant de 8.510 a 8.375. Pel que fa al sector serveis, que continua sent el que agrupa més afiliacions, també presenta una lleugera disminució, de 79.545 a 79.530 afiliacions, amb una pèrdua de 15. L’únic sector que es manté estable és l’agricultura, amb 160 afiliacions tant al juliol com a l’agost.
Més autònoms
Per tipus de relació laboral, el decreixement es concentra en les afiliacions per compte d’altri, que han baixat de 93.065 a 92.890, amb una reducció de 175. En canvi, el nombre d’afiliacions per compte propi ha augmentat lleugerament, passant de 12.525 a 12.540, amb un increment de 15.
En la comparació anual, en canvi, s'observen increments tant en el nombre d'afiliats (+2.370; 2,40%) com d'afiliacions (+2.495; +2,42%). Els afiliats han augmentat tant entre els terrassencs amb nacionalitat espanyola com estrangera i tant en homes com en dones. També en tots els grups d'edat, excepte el de 30 a 44 anys. Les afiliacions, per la seva banda, han crescut en tots els sectors d'activitat i en ambdós tipus de relació laboral.