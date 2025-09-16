La IA entra als despatxos professionals: una aliada per a la productivitat

La transformació digital i la Intel·ligència Artificial (IA) ja no són futur, sinó present i motor de canvi en el món empresarial. A la seu de la Cecot, el formador i consultor especialitzat en IA Oscar Peón ha ofert aquest dimarts una visió clara i pràctica sobre com aquesta tecnologia pot ajudar als despatxos professionals, consultories i departaments financers de pimes a rendir més, tot optimitzant processos i millorant la productivitat.
Segons Peón, la IA ja està transformant les organitzacions sense fer gaire soroll i "qui no adopti la IA en els seus processos corre el risc de quedar-se enrere”, ha advertit.
L'expert ha destacat que la IA ha superat molts reptes que es creien exclusius de la intel·ligència humana: l’aprenentatge, el raonament, la percepció, la presa de decisions i la interacció amb l’entorn. "La IA és cada vegada més intel·ligent i fins i tot més empàtica. La IA és molt bona reconeixent patrons i les emocions, al final, no deixen de ser patrons", ha assegurat, alhora que ha explicat que aquestes capacitats li permeten millorar l’atenció al client i automatitzar tasques repetitives amb gran eficiència.
El sector privat ja compta amb casos d’èxit que demostren el potencial de la IA: Amazon utilitza IA per generar el 80% del seu codi de programació, Unilever l’aplica a la gestió de recursos humans, i Klarna ha implementat un assistent d’atenció al client que ha gestionat 2,3 milions de converses, reduint els temps de resposta de 11 a menys de 2 minuts i amb un estalvi de costos de milions de dòlars.
Supervisió humana
Ara bé, "la IA no fa la teva feina, t’ajuda a fer millor la teva feina", ha indicat Peón, que ha subratllat que la IA necessita supervisió humana per garantir la qualitat i la seguretat de la informació. No tot es pot delegar a la màquina, especialment aquelles decisions que requereixen criteri o valors humans.
L'expert ha assegurat que "la IA potencia les nostres capacitats, ens fa més bons" i que "ben usada, pot millorar la nostra productivitat". En aquest sentit, ha destacat diferents usos pràctics de la IA en despatxos professionals com ara la gestió documental intel·ligent (amb reconeixement òptic de caràcters i processament intel·ligent de documents), la redacció assistida (per exemple, de correus electrònics), la transcripció i resum de reunions, tant virtuals com presencials, la generació d’informes executius, la gestió dels calendaris i alertes de terminis o l'automatització de fluxos.
Així, entre altres, permet augmentar la productivitat, havent de decicar menys temps en tasques repetitives i posant més docus en l'anàlisi i l'assessorament; permet tenir una major qualitat i consistència amb documents i comunicacions homogenis, amb checklists automàtics; millorar l'experiència del client amb temps de resposta més ràpids, visibilitat d'estat i terminis; reduir els errors amb validacions i controls previs, traçabilitat i versions; o atraure i retenir el talent, oferint una feina menys mecànica, més interessant i de valor.
Consells per triar i usar la IA amb èxit
Per maximitzar els beneficis, l’expert recomana tractar amb cura les dades quan s’utilitzen eines gratuïtes, protegint la confidencialitat; escollir la tecnologia segons l’entorn de treball (Copilot per a entorns Microsoft o Gemini per a entorns Google), i apostar per personalitzacions: crear models d'IA adaptats a les necessitats concretes del despatx, incorporant normatives i processos interns, o, com ha mostrat, creant diversos GPTs en la versió de pagament de ChatGPT especialitzats en diversos aspectes com la prevenció de riscos laborals (per redactar informes, per exemple), licitacions, extractors de factures o molts altres, d'una forma tant senzilla com completant la seva configuració amb unes instruccions clares i precises.
Peón ha mostrat també com la combinació d’eines d’automatització (Make o Power Automate) amb IA pot programar accions repetitives, com publicar continguts en xarxes socials o gestionar tasques administratives, deixant lliure temps per a la creativitat i l’estratègia.
Perquè els despatxos professionals comencin a introduir-se en aquest món, els ha animat a analitzar els processos repetitius de la seva organització, triar un rpcés pilot, repetitiu i de baix risc, per exemple, per fer propostes o gestió documental.