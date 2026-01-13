Paneque lloa la innovació i la internacionalització de Circutor

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha lloat aquest dimarts “l’elevat nivell d’innovació, de professionalització i d’internacionalització” de l’empresa vallesana Circutor, especialitzada en solucions per a l’eficiència energètica, tecnologies de gestió del consum elèctric i la recàrrega de vehicles elèctrics. Paneque ha visitat les instal·lacions productives de la companyia a Viladecavalls acompanyada de la directora de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), Anna Camp, i ha ofert el suport del Govern a “aquells projectes estratègics que requereixin impuls públic”.
La consellera ha mantingut una reunió de treball amb responsables de l’empresa familia, que compta amb més de 50 anys de trajectòria i amb presència a més 100 països i desenvolupa solucions integrals per a l’eficiència energètica. Per part de Circutor, han encapçalat la comitiva el seu fundador i president, Ramon Comellas, i els seus fills Joan i Núria, actuals consellers delegats.
La titular de la cartera de Territori ha valorat el paper de l’empresa en el procés de transició energètica, especialment en l’àmbit de la mobilitat. “Hem conegut projectes amb molt d’interès per al país, com les estacions de recàrrega de vehicles elèctrics que poden funcionar aïllades de la xarxa elèctrica i que, per tant, poden ser adequades per aquells indrets on és més difícil o car fer-hi arribar la xarxa”, ha detallat.
En la mateixa línia, Paneque ha reiterat el compromís del Govern amb la mobilitat elèctrica. Per això, ha volgut destacar els esforços que està fent el Govern en matèria d’electrificació a través del Pla d’Impuls al vehicle elèctric 2025-2030, amb la voluntat que “la manca de punts de recàrrega no sigui un element limitant”, i ha mencionat mesures com l’electrificació de la flota de vehicles de la Generalitat, els incentius a l’adquisició de vehicles electrificats i de punts de recàrrega i les mesures d’incentiu i de simplificació per al desplegament de la xarxa de recàrrega d’accés públic. “El compromís del Govern amb l’electrificació de la mobilitat és absolut”, ha conclòs.