Panés deixa la presidència del Consell Territorial de la Pime: “La força del territori s’activa quan col·laborem”

El terrassenc Xavier Panés, president de la Cecot, ha deixat aquest dimarts la presidència del Consell Territorial de la Pime (CTP) de Foment del Treball després de dos anys al capdavant d’un òrgan que ha contribuït a consolidar i projectar com a peça clau de la representació empresarial territorial a Catalunya. El relleu l’ha assumit Pep Garcia, president de la Unió Empresarial Intersectorial.
La sessió, celebrada a la seu de Foment, ha servit també per reforçar l’estructura del Consell amb dues vicepresidències. Panés passa a ocupar-ne la primera, mentre que Joan Mateu, president de la Unió Empresarial de l'Anoia (UEA), serà vicepresident segon.
El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha elogiat obertament la tasca del dirigent terrassenc, a qui ha definit com un president “generós, combatiu i constant”. Ha remarcat la contribució del CTP en qüestions de pes econòmic com la manca de talent, la sequera, els robatoris de coure, l’ocupació i els efectes de VeriFactu, i ha subratllat el paper de les organitzacions territorials: “Vosaltres sou els principals representants de l’empresariat català”.
En el seu discurs de comiat, Panés ha reivindicat la feina feta durant aquest període: la posada en marxa d’una estructura estable, la creació de 18 posicionaments conjunts, l’elaboració d’informes socioeconòmics sobre 17 comarques i la celebració de 12 jornades i trobades amb agents públics i privats. Ha defensat un model “descentralitzat, democràtic i participatiu” i ha destacat el pes dels secretaris generals de les organitzacions territorials: “La força del territori només s’activa quan ens reunim, compartim i col·laborem”.
Per la seva banda, Pep Garcia ha assumit el càrrec amb la voluntat de consolidar el Consell com “la gran plataforma de representació de la pime catalana”. Ha marcat com a eixos principals enfortir la capacitat d’incidència, reforçar la identitat pròpia del Consell i impulsar una agenda orientada a la competitivitat, la innovació, la simplificació administrativa, el talent i la sostenibilitat.
Garcia, que defensa que la pime “no pot ser tractada com un actor secundari”, dirigirà una etapa en què el Consell aspira a augmentar el seu pes en el debat econòmic i institucional del país, amb Panés encara en un lloc central des de la vicepresidència primera.