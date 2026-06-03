Preacord a Ficosa: 105 acomiadaments i un ERTO a l'àrea d'enginyeria

La direcció de Ficosa i la representació dels treballadors han assolit un preacord que permet reduir de 172 a un màxim de 105 les persones afectades per l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) plantejat per la companyia a la seva planta de Viladecavalls. El pacte, tancat durant la nit de dimarts després d’hores de negociació, haurà de ser ratificat aquest divendres pels treballadors en un referèndum.
Segons ha informat CCOO d’Indústria de Catalunya, l’acord rebaixa substancialment l’impacte inicial de l’expedient i introdueix mesures de caràcter no traumàtic. En concret, les sortides es canalitzaran mitjançant adhesions voluntàries. Si el preacord rep el vistiplau de la plantilla, s’obrirà un període fins al 19 de juny perquè les persones interessades puguin acollir-s’hi.
Les baixes es materialitzaran de manera progressiva en quatre fases. La primera està prevista per a mitjan juliol i la darrera es farà efectiva el 31 de març de 2027.
Pel que fa a les condicions econòmiques, les parts han acordat indemnitzacions diferenciades segons l’edat dels treballadors, amb un topall màxim de 100.000 euros. Els menors de 50 anys rebran una compensació de 33 dies per any treballat, amb un màxim de 24 mensualitats, a més d’un complement lineal de 12.000 euros i un incentiu addicional de voluntarietat de 2.000 euros. Per als empleats d’entre 50 i 55 anys, l’acord preveu la mateixa indemnització per antiguitat i un complement de 6.000 euros.
En el cas dels treballadors d’entre 56 i 59 anys, la indemnització serà de 33 dies per any treballat amb un màxim de 24 mensualitats. Per als que tenen entre 60 i 62 anys, es fixa en 30 dies per any amb un límit de 18 mensualitats, mentre que per als majors de 63 anys serà de 20 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats.
El preacord també incorpora una clàusula de retorn que atorga prioritat de contractació a les persones que s’acullin a l’expedient si en els pròxims tres anys es genera una vacant indefinida a l’empresa. A més, inclou una clàusula de salvaguarda que compromet Ficosa a aplicar les mateixes condicions pactades en cas que presenti un nou ERO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives abans del desembre de 2028.
Paral·lelament, empresa i sindicats han pactat un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) que afectarà inicialment 38 treballadors de l’àrea d’enginyeria entre l’1 de setembre de 2026 i el 30 de juny de 2027. L’afectació s’estendrà a un total de 275 persones per repartir de manera solidària la reducció d’activitat entre la plantilla, amb una incidència estimada de dos dies al mes per treballador.
Segons CCOO, l’acord garanteix que ni les vacances ni les pagues extres es veuran afectades. A més, Ficosa complementarà la prestació d’atur dels empleats inclosos a l’ERTO perquè percebin entre el 65% i el 85% del salari brut, en funció de la seva retribució anual.