Reempresa ha assessorat ja més de 23.000 persones per adquirir un empresa en funcionament

Reempresa, el mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses de Catalunya, ha superat els 23.000 projectes de reemprenedoria assessorats. Segons l'última actualització de dades, publicada aquest juny, la iniciativa impulsada per la Cecot i Autoocupació ha arribat a 23.097 persones físiques o jurídiques interessades a adquirir una empresa en funcionament.
Des de la posada en marxa del servei l'any 2011, han passat per la plataforma 12.797 empreses en cessió o venda i s'han assolit 5.875 transmissions empresarials, el que els impulsors anomenen reempreses d'èxit.
A través d'aquestes operacions, Reempresa ha permès salvaguardar 16.427 llocs de treball, mentre que la inversió induïda acumulada de totes les compravendes ascendeix a 304 milions d'euros.
El sector que acumula més transmissions empresarials és el comerç, amb un 32% del total; seguit dels serveis i l'hostaleria, amb un 30% en un cas i altre. La indústria suposa un 6% dels traspassos i la construcció, l'altre 2%.
Reempresa acompanya el procés de transmissió amb assessorament professional i confidencial, ajudant a preparar l’empresa, valorar el negoci, cercar possibles compradors i donant suport durant la negociació i la formalització de l’operació.