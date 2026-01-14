Reempresa tanca un any de rècord: 630 empreses transmeses el 2025

El relleu empresarial es consolida com una de les grans palanques per mantenir viu el teixit econòmic català. Reempresa, el servei de compravenda d'empreses impulsat per la Cecot i la Fundació Autoocupació, ha tancat el 2025 amb els millors resultats de la seva història, tant pel nombre d’operacions com per l’impacte econòmic i laboral generat. Al llarg de l’any, el servei ha fet possible la transmissió de 630 empreses, amb una inversió induïda superior als 45 milions d’euros i la preservació de més de 1.800 llocs de treball arreu del territori.
Les dades confirmen una tendència creixent: cada vegada més persones opten per reemprendre negocis ja en funcionament en lloc de crear-ne de nous des de zero. Aquesta fórmula permet reduir riscos, accelerar l’entrada al món empresarial i garantir la continuïtat d’activitats econòmiques viables que, sovint, quedarien abocades al tancament per manca de relleu, defensen els impulsors de Reempresa.
Un dels elements més destacats del 2025 és el perfil dels compradors. El servei ha detectat un augment sostingut de l’interès entre persones d’entre 40 i 60 anys, que veuen en la reempresa una oportunitat per iniciar una nova etapa professional amb més seguretat i un impacte immediat sobre l’ocupació.
El perfil de les operacions
La radiografia del 2025 dibuixa un mapa clar del tipus d’empreses que es transmeten. Nou de cada deu operacions corresponen als sectors del comerç, l’hostaleria i els serveis, mentre que el 75% de les transmissions es concentren a la província de Barcelona. Pel que fa al volum econòmic, set de cada deu compravendes es tanquen per imports inferiors als 50.000 euros, tot i que el sector industrial lidera el valor mitjà de cessió, amb operacions que superen els 200.000 euros de mitjana.
Un altre indicador rellevant és el motiu de la cessió: una de cada dues empreses arriben a Reempresa per jubilació sense relleu generacional. Aquesta realitat reforça el paper del servei com a eina clau per evitar la desaparició de negocis plenament viables i preservar activitat econòmica i ocupació als municipis.
Un balanç sòlid des del 2011
Els bons resultats del 2025 no són un fet aïllat, sinó que s’emmarquen en una trajectòria iniciada el 2011. Des de la seva posada en marxa, Reempresa ha contribuït a evitar el tancament de més de 5.600 empreses viables, amb una inversió induïda acumulada que supera els 300 milions d’euros i la salvaguarda de més de 15.800 llocs de treball. De mitjana, cada operació ha permès mantenir 2,8 llocs de treball.
Al llarg d’aquests anys, el servei ha atès més de 12.300 persones cedents o venedores —principalment per motius de jubilació, salut o canvis de domicili— i ha assessorat més de 22.300 projectes reemprenedors, fet que confirma la consolidació del relleu empresarial com una opció cada vegada més coneguda i valorada.
Una xarxa que compta amb el suport de més de 140 entitats i institucions
Impulsada per la Patronal Cecot i la Fundació Autoocupació, Reempresa s’ha convertit en el principal mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses del país. El projecte compta amb el suport de més de 140 entitats i institucions, entre les quals hi ha les quatre diputacions catalanes, CaixaBank, Barcelona Activa i diverse associacions i col·legis professionals.
Després de més de 15 anys d’activitat, el servei continua enfortint el teixit empresarial de ciutats com Terrassa i del conjunt del país, facilitant el contacte entre persones que volen cedir un negoci i emprenedors o empreses que aposten per fer-lo créixer.