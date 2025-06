La sostenibilitat, un factor clau de competitivitat, retenció de talent i fidelització de clients per a les pimes

Els criteris ESG (Environmental, Social & Governance), que valoren com l’empresa gestiona el seu impacte ambiental, la responsabilitat social i la qualitat de la seva governança, són avui un requisit legal per a moltes empreses a la Unió Europea, especialment amb l’aplicació progressiva de la Directiva Europea sobre Informació de Sostenibilitat Corporativa (CSRD), així com a través de diferents normatives focalitzades en la reducció d’emissions efecte hivernacle, la gestió responsable de les persones i les bones pràctiques corporatives. Tot i que les petites i mitjanes empreses no hi estiguin de vegades expressament obligades, cada cop n'hi ha més que mostren sensibilitat per aquests aspectes perquè els veuen com un factor de competitivitat.

La terrassenca Serafí Indústria Gràfica Publicitària treballa per a grans companyies com Nespresso, Banc Sabadell, RACC, el Barça, Montblanc, ISDIN o BIC. "El fet que siguem una pime no ens eximeix de complir una sèrie de directius i de normatives. Evidentment, no tenim 250 empleats, no facturem no sé quins imports, però sí que aquests clients, per dir-ho d'una manera, ens obliguen o ens marquen a ser proactius i a fer coses", ha destacat el director general de l'empresa, Jaume Gázquez, aquest dijous a la jornada “La Sostenibilitat en un món en tensió”, organitzada per la Cambra de Comerç de Terrassa.

"L'any 2021, el responsable de compres d'un client amb representació a tot el món ens va preguntar directament i a l'angular: 'què ha fet Serafí per la sostenibilitat?'. Ens comentava que venien unes directives europees que complirien i implantarien des de ja i que li preocupava no poden comptar amb els seus proveïdors habituals perquè no estiguessin a l'altura de les necessitats que la seva entitat, la seva empresa tenia. Li vam explicar que havíem reduït l'ús d'aigua, que no fem servir químics, que els nostres papers provenen de boscos forestals i que estàvem instal·lant una planta solar fotovoltaica a la teulada de la nostra fàbrica. I la seva reacció va ser: 'i això, perquè no m'ho heu explicat abans?'", ha explicat Gázquez. L'empresari ha reconegut que aquest va ser el desencadenant de fer el pas i comunicar totes les accions que formen part de la seva estratègia de sostenibilitat. "Vam adoptar el lema 'Less footprint, more imprint' i ara estem explicant a tots els albarans, a tots els pressupostos quin és l'impacte de la feina i la il·lusió, per dir-ho d'una manera, és que alguns clients com Banc Sabadell o Holaluz s'han fet seu aquest argumentari i ho publiciten en els seus impresos", ha ressaltat.

"Com Serafí, nosaltres també som una empresa familiar i no explicàvem el que fèiem de portes enfora. Els clients, sobretot nòrdics, però també japonesos i nord-americans ens demanaven com demostrar-ho. A partir d'aquí vam començar amb les certificacions i ens ha ajudat molt. Hem fet un canvi de xip. A més de vendre qualitat, hem de vendre la sostenibilitat. Els nostres clients s'han fet seu el nostre ADN. Ens ha ajudat a guanyar confiança i fidelitat", ha exposat, en la mateixa línia, María José Marín. La Quality & Environment Manager de l'empresa tèxtil terrassenca Crevin ha explicat, entre altres, que tenen un codi etic intern que apliquen a tota cadena valor i un document de compromís social i ambiental que fan firmar als nostres proveïdors, que el 99,2% de les seves col·leccions actuals tenen entre un 18 i un 100% de materia reciclada, que la col·lecció NOAH va ser la primera sèrie fabricada amb el 100% de filatures reciclades de pes i 100% de materials reciclables i que després de deu anys d'investigació, el 2022 va començar a funcionar la seva planta d'ultrafiltració per tractar les seves aigües residuals del procés, amb la qual han aconseguit una reducció del 70% del consum d'aigua de xarxa.

Esther Segovia, responsable de Sostenibilitat d'Escuder, empresa de distribució de matèries primeres per a la indústria cosmètica, farmcèutica i alimentària amb seu a Rubí i oficines a Terrassa, ha valorat altres aspectes dels criteris ESG. Més enllà de la sostenibilitat a escala mediambiental, Segovia ha ressaltat el fet de tenir unes oficines al centre de la ciutat i ben connectades amb transport públic, oferir formació contínua als seus treballadors, participar en olimpíades empresarials solidàries, organitzar cada any una setmana de la salut (amb esmorzars saludables pels empleats, activitats esportives i tallers d'hàbits saludables), oferir sessions de fisioteràpia a l'empresa dues vegades al mes col·laborant amb una empresa del grup ONCE o col·laborar amb entitats socials. "Totes aquestes activitats, veure que som una empresa compromesa tant amb el nostre equip com amb la societat, ens ajuda a retenir el talent", ha assegurat. "Tenim poc absentisme i una molt bona valoració per part de l'equip. Les pimes som moltes vegades la primera oportunitat de feina d’algú que després aspira a saltar a una empresa més gran i aquest compromís és una forma de retenir-los", ha exposat.