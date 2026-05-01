Comarca

Matadepera, segon municipi català amb més renda per habitant

Sant Cugat es manté dins del top-5, amb més de 30.000 euros per habitant anuals

  • L'Ajuntament de Matadepera

ARA A PORTADA

Publicat el 01 de maig de 2026 a les 09:00

Matadepera, amb 34.766 euros per habitant es manté entre els municipis amb més nivell de renda de Catalunya, molt per sobre dels registres terrassencs. De fet, és el segon a la llista, només superat per Alella (35.425). Els segueixen Sant Just Desvern (33.256) i Cabrils (31.280). En aquesta mateixa línia, Sant Cugat del Vallès també figura entre les localitats amb ingressos més alts, essent la cinquena a nivell català, amb 30.434 euros per habitant.  Així i tot, Sant Cugat és, juntament amb Avinyonet de Puigventós, el municipi que presenta una menor proporció de prestacions socials (tots dos amb l’11,8%). 

