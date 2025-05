Terrassa compta amb una quinzena d'empreses dedicades a la ciberseguretat

Terrassa és el tercer municipi català amb més companyies que es dediquen a la ciberseguretat. Així ho constata l’informe anual "La ciberseguretat a Catalunya", elaborat per ACCIÓ -l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball- i l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Segons l'estudi, Barcelona lidera el rànquing amb 322 empreses. A molta distància, el segon municipi és Sant Cugat del Vallès, amb 22 firmes. Tanca el podi Terrassa, amb una quinzena.

D’acord amb l’informe, ja són 557 les empreses que es dediquen a la ciberseguretat a tot Catalunya, que donen feina a 10.672 persones. La major part del teixit empresarial està format per pimes (82,6%), mentre que el 10,6% són "start-ups". D’aquestes, més de la meitat superen el milió d’euros en facturació i una de cada quatre (26,2%) arriben als deu milions d’euros. També es tracta d’un àmbit internacionalitzat: el 26,4% exporta i el 16,9% són filials d’empreses estrangeres.

Per comarques, encapçala la classificació el Barcelonès, amb 340 empreses, el 61% del total. A continuació trobem el Vallès Occidental, amb 69 companyies (12,4%) i el Baix Llobregat, amb 41 (7,4%).

Segments

Per segments de negoci, la immensa majoria de companyies de l'ecosistema català de la ciberseguretat es dediquen a la protecció (90,3%), és a dir, a la implementació de mesures per prevenir i mitigar les amenaces i atacs cibernètics. Les segueixen la identificació (reconèixer i autenticar els usuaris i els dispositius que intenten accedir a sistemes o a dades, amb un 62,5% del total), la detecció (41,8%) primerenca d’activitats malicioses o anòmales dins d’un sistema o d’una xarxa, la resposta davant d’amenaces o incidents (35,5%) i la recuperació (23%) que permeti la restauració de sistemes, dades o serveis afectats per incidents cibernètics.

A Terrassa trobem empreses com IMAN Seguridad, que es dedica tant a identificar com a protegir, detectar i respondre, Introm (identificar, protegir i respondre), ScalAI (identificar, protegir, detectar i respondre), Flexxible (protegir), Ilimit (identificar, protegir, detectar, respondre i recuperar), Domo (identificar i protegir), Soctic (identificar, respondre i recuperar), CCQ (identificar, respondre i recuperar), SOS Informatics (identificar i protegir) o Otpoint (identificar, protegir i detectar). També hi ha Kimaldi, Blocktac o Open Provider.

En l'informe també es menciona l'Aseitec (Associació d'Empreses d'Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya), adherida a la Cecot, com a agent de l'ecosistema.

Pel que fa a la tecnologia que empren, un 42,7% de les empreses catalanes dedicades a la ciberseguretat desenvolupen solucions lligades a la intel·ligència artificial. El document també destaca el rol de les tecnologies quàntiques, amb un 4,8% del total d’empreses; un àmbit emergent en què s’estan desenvolupant iniciatives per integrar aquestes solucions per reforçar la seguretat de les dades i les comunicacions.

Entre els principals reptes del sector, destaca la manca creixent de talent en ciberseguretat. En el darrer any, la bretxa entre les necessitats no cobertes al sector i els professionals que s’hi dediquen ha augmentat en un 12,8%. Això significa que actualment a Catalunya serien necessàries 13.500 persones més dedicades a la ciberseguretat.