Terrassa, en el top 5 de ciutats catalanes amb més empreses del sector audiovisual

Terrassa és un dels cinc municipis catalans amb més empreses del sector audiovisual. Així ho constata un estudi elaborat per ACCIÓ, l’agència per al creixement de les empreses del Departament d’Empresa i Treball, en col·laboració amb el Clúster Audiovisual de Catalunya i l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), amb motiu de la celebració la setmana vinent a Catalunya de l’Integrated Systems Europe (ISE), l’esdeveniment més important d’Europa d’aquest sector.
Segons l'informe, presentat aquest dilluns, el sector audiovisual a Catalunya ha augmentat un 6% el volum de negoci durant l’últim any fins als 9.120 milions d’euros (dades 2024, les últimes disponibles). En conjunt, reuneix 4.457 empreses, un 7% més que fa un any, i dona feina a 44.986 persones, un 8% més.
La generació de valor es concentra principalment en el desenvolupament i la producció audiovisual, que aporten més de la meitat de la facturació total del sector. L'estudi també revela que el sector presenta un dinamisme creixent en subsectors emergents com el videojoc i les experiències immersives.
El teixit empresarial del sector es caracteritza per una elevada presència de les grans empreses, que representen el 45% del total en el cas de la facturació i el 29% del cas dels treballadors. Les baules amb una presència més significativa de grans empreses són les de la distribució per canal, tant en dimensió per facturació com en dimensió per nombre de treballadors.
D'acord amb l'informe, la província de Barcelona és el gran pol audiovisual de Catalunya, amb el 87 % de les empreses. El Barcelonès (59,2 %), el Vallès Occidental (8,8 %), el Baix Llobregat (6,4 %) i el Maresme (3,9 %) són les comarques amb més empreses relacionades amb el sector audiovisual.
Per municipis, la gran majoria de negocis (2.503) es concentren a Barcelona. La ciutat comtal se situa en primera posició, a gran distància del segon municipi amb més empreses, Sant Cugat del Vallès, que n'acull 111. Tanca el podi Sabadell, amb 86, mentre que Girona i Terrassa completen el top 5, amb 82 i 69 empreses, respectivament.
Parc Audiovisual, Escac i Cinema Catalunya
El Clúster Audiovisual de Catalunya, amb altres associacions empresarials, entitats públiques i centres de referència com l’ICEC, el Parc Audiovisual de Catalunya (ubicat a Terrassa) i el Barcelona XRLAB vertebra el sector a Catalunya.
L'informe recorda que el Parc Audiovisual de Catalunya és un centre de producció en ple funcionament líder al sud d’Europa. Disposa de quatre platós operatius, "backlots" i serveis auxiliars en un recinte de 50.000 metres quadrats. Acull rodatges internacionals de cinema i publicitat, i actua com a motor actual de la indústria. Dins del projecte de Catalunya Media City, l'estudi recorda que hi ha una inversió de 10 milions d'euros, aprovada per la Generalitat, per construir-hi dos platós nous de grans dimensions, de 2.200 i 1.000 metres quadrats aproximadament, per complementar l’oferta del futur hub audiovisual, digital i del videojoc de les Tres Xemeneies del Besòs.
Catalunya ha estat històricament un bressol de talent i ha aportat noms destacats en el món del cinema, la televisió o la música. Durant el curs 2024-2025, ha acollit el 21 % dels matriculats en màsters i graus d’audiovisual d’Espanya. A Catalunya hi ha 18 centres universitaris que fan comunicació audiovisual i escoles de referencia internacional com l’ESCAC, amb seu a Terrassa, FX ANIMATION o TBS EDUCATION i Barcelona Cinema School i Actors Studio.
L'estudi també indica que el Gremi de Cinemes de Catalunya compta actualment amb 61 sales de cinema en funcionament a Catalunya, de les quals el 74 % estan ubicades a la província de Barcelona i destaca el Cinema Catalunya, situat a Terrassa, inaugurat el 1916, fet que el converteix en un dels establiments cinematogràfics més històrics de Catalunya, amb una trajectòria continuada fins a l’actualitat.
De Terrassa l'informe també destaca que forma part de la Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO en l'àmbit del cinema.