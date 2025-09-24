Terrassa es converteix en un banc de proves urbà per a solucions empresarials innovadores

Terrassa vol convertir-se en un banc de proves urbà per a solucions empresarials innovadores. Per això, l'Ajuntament cedirà gratuïtament l'ús d'equipaments i espais de titularitat municipal –també la via pública– a persones i organitzacions que vulguin testar els seus serveis o productes en un entorn real abans de posar-los al mercat. Ho farà a través de la nova iniciativa TRS.Urban Lab, Laboratori Urbà i Espai d'Experimentació de Terrassa, que ha engegat aquest dimecres amb les primeres formacions per a les persones que s'involucraran en la seva organització i difusió.
Aquest projecte "neix com una eina estratègica per consolidar la ciutat com un referent de la innovació urbana", ha destacat el tinent d'alcalde i regidor d'Innovació, Joan Salvador, en la benvinguda als participants en el primer taller formatiu, adreçat, en aquest cas, a personal directiu de les diferents àrees de l'Ajuntament que ajudaran a donar-lo a conèixer o formaran part del comitè que avaluarà la viabilitat de les propostes que els arribin i hi donarà o no el vistiplau.
A la tarda se celebrarà un altre taller per als membres de la plataforma Innointegra, agrupació d’agents públics, empresa privada i centres de tecnologia i coneixement. Hi haurà també una altra sessió dirigida directament a empreses a les quals els pugui interessar participar a TRS.Urban Lab.
"La naturalesa del projecte és oferir a persones i organitzacions amb idees innovadores espais per poder desenvolupar projectes que tinguin ja un cert grau de desenvolupament, però que estiguin a mig camí, projectes que acabin amb l'arribada al mercat de productes o serveis innovadors que ajudin a solucionar problemes de mobilitat, residus, de desigualtat social... de qualsevol mena de progrés", ha detallat Salvador. L'edil ha explicat que la iniciativa s'adreça a empreses i autònoms de Terrassa i la seva supramunicipalitat (Viladecavalls, Matadepera, Vacarisses, Rellinars o Ullastrell). També universitats, centres de recerca, entitats socials o qualsevol altra organització pública o privada.
Les persones i organitzacions públiques o privades (empreses, universitats, centres de recerca, entitats, etc.) que tinguin una idea innovadora i la vulguin desenvolupar es poden presentar a la convocatòria oberta a través del web oficial: https://terrassainnovacio.cat/trs-urban-lab. La memòria del projecte haurà de descriure com la proposta pot contribuir a solucionar una necessitat o problema real de la ciutat en qualsevol àmbit com la mobilitat, la gestió de residus, la salut, la desigualtat social o altres camps d’interès públic.
TRS.Urban Lab no tindrà "límit temporal", ha dit Salvador. "Ha arribat per quedar-se. No durarà un any o dos. Continuarà en el temps, dependent sempre de les demandes i circumstàncies que hi hagi", ha assegurat. Es concep, doncs, com un projecte de caràcter permanent. Les sol·licitudses podran presentar en qualsevol moment, i l’Ajuntament valorarà les propostes rebudes en funció de la seva qualitat i de la disponibilitat d’espais municipals.