Terrassa impulsa un hackathon per reduir la bretxa laboral de les dones

L’Ajuntament de Terrassa, a través de Foment de Terrassa, impulsarà el pròxim 9 de juny el Hackathon Talent Femení 4.0, una iniciativa orientada a promoure el talent femení i contribuir a reduir la bretxa de gènere en el mercat laboral. La jornada se celebrarà al Parc Audiovisual de Catalunya, entre les 9 i les 15 hores, i serà gratuïta i oberta a totes les dones de la ciutat.
A diferència d’altres hackathons, l’activitat planteja un format de treball col·laboratiu i no competitiu perquè les participants desenvolupin propostes innovadores amb aplicació pràctica en àmbits com l’orientació laboral, la inserció professional o els recursos humans. L’objectiu és idear eines digitals, recursos o metodologies que ajudin a superar les barreres que encara dificulten l’accés i la promoció professional de moltes dones.
La regidora d’Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa, Montserrat Caupena, ha defensat la necessitat de continuar impulsant polítiques actives en aquest àmbit. Segons ha assenyalat, “la igualtat d’oportunitats al món laboral continua sent un repte pendent” i les administracions tenen “la responsabilitat d’impulsar polítiques actives que ajudin a reduir aquesta desigualtat”.
Caupena ha remarcat també que el hackathon vol posar “la innovació i el talent col·lectiu al servei de la transformació social i econòmica de la ciutat”. La regidora ha afegit que Terrassa fa temps que treballa per fomentar la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral, però que encara existeixen “reptes importants” i, per això, considera necessari impulsar iniciatives “útils, obertes i connectades amb la realitat de moltes dones”.
La jornada estarà dinamitzada per l’artista Karla Ramos i comptarà amb equips formats per dones de perfils professionals diversos. Les participants treballaran amb el suport de mentores especialitzades que les acompanyaran durant tot el procés, des de la definició del repte fins al desenvolupament d’un prototip i la construcció de la proposta de valor.
El programa culminarà amb la presentació final dels projectes davant de la resta d’assistents. Les iniciatives es valoraran en funció de criteris com la creativitat, la innovació, l’impacte potencial en la reducció de la bretxa de gènere, l'experiència d'usuari, la viabilitat i la seva aplicació en entorns reals.
Les inscripcions per participar en el Hackathon Talent Femení 4.0 es poden formalitzar fins al 25 de maig a través del web del Servei d’Ocupació de Terrassa.