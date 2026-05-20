Cop policial als robatoris de catalitzadors de vehicles a Terrassa

Terrassa ha estat una de les localitats on els Mossos d'Esquadra han dut a terme una operació contra el robatori de catalitzadors de vehicles. Tres persones han estat detingudes en l'operatiu, realitzat per agents de la unitat d'investigació de la comissaria d'Igualada.
Les detencions es van efectuar els dies 13 i 14 de maig. Els arrestats, tres de 55, 54 i 27 anys respectivament, estan acusats de delictes de receptació i pertinença a grup criminal. A un dels detinguts també se l'investiga per 17 delictes de furt.
Segons els mossos, les detencions formen part de la segona fase d'una investigació iniciada al mes de gener passat sobre el furt de catalitzadors en diferents poblacions del Vallès Occidental, l'Anoia i el Segrià. En la primera fase, explotada el 19 de març, van ser detinguts tres individus com a presumptes autors de 30 delictes de furt i pertinença a grup criminal.
En aquesta segona etapa, les indagacions es van centrar en la receptació de les peces sostretes. Els agents volien trobar les persones encarregades de comprar i donar sortida al material robat. Durant setmanes, els mossos van constatar que els aparells es lliuraven a dos individus en municipis diferents.
La clau, a Terrassa
El 13 de maig, els investigadors van realitzar entrades i escorcolls simultanis a naus de Terrassa, Igualada i Vilafranca del Penedès. Els dispositius es van intervenir catalitzadors i altres objectes "relacionats amb l'activitat delictiva", així com indicis que acreditaven la receptació. A Terrassa es va inspeccionar "un conglomerat de trasters que era el punt intermedi d'emmagatzematge dels catalitzadors sostrets", diuen els mossos. També s'hi van localitzar peces de motos sostretes. A Terrassa van ser detinguts dos sospitosos, amb la imputació de receptació.
A Vilafranca del Penedès es va escorcollar una empresa dedicada a la gestió i tractament dels catalitzadors. Els agents van detectar-hi una irregularitat en el registre de compres. Segons les investigacions, aquesta empresa era, suposadament, la destinació final dels catalitzadors robats, que després eren transportats a Ucraïna.
Detenció del quart implicat en els furts de catalitzadors
Durant la primera fase de les indagacions es van identificar els quatre presumptes autors dels furts, però només se'n van localitzat i detenir tres. El 14 de maig es va poder arrestar el quart implicat, trobat a Igualada. Els mossos relacionen aquest sospitós amb 17 delictes de furt comesos a Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui.
Tots els detinguts han quedat en llibertat després de declarar a dependències policials, amb l'obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan els requereixi.