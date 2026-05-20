Terrassa impulsa l'autoconsum energètic amb 1.133 panells solars als dipòsits de Can Boada i Can Poal

Terrassa ha incorporat 1.133 noves plaques solars als dipòsits de Taigua per abaratir el cost energètic del bombament d'aigua, repartides entre les 713 instal·lades a Can Boada i les 420 del recinte de Can Poal. El nou parc d'autoconsum redueix la dependència elèctrica externa i consolida la ciutat en la tercera posició de Catalunya en nombre d'aquest tipus d'instal·lacions.
L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del gerent de l'empresa municipal Taigua, Pere Mora, ha visitat aquest migdia el primer parc fotovoltaic instal·lat al recinte dels dipòsits de Can Boada, el primer de les seves característiques al municipi.
Amb aquesta actuació, Terrassa ja suma 45.500 mòduls d'autoconsum i reafirma el seu compromís amb la transició energètica.
Eficiència per a l'abastament d'aigua
Els 713 panells solars instal·lats a Can Boada ocupen una superfície de 1.484 metres quadrats i s'han distribuït estratègicament entre els sostres de dos dels dipòsits i una part del terreny proper a l'edifici principal de captació per tal de preservar la imatge més característica d'aquest. La planta fotovoltaica té una potència pic de 330,45 kWp. Es preveu que generi uns 422.000 quilowatts per hora (kWh) anuals, xifra que representa un 18% del consum total de 2.300.000 kWh que té el recinte.
Les 48 oliveres que es trobaven en aquests terrenys als dipòsits de Can Boada s'han traslladat al futur nou parc de la República.
El gerent de Taigua, Pere Mora, ha subratllat la importància d'aquesta planta d'abastament, ja que hi arriben dos terços de l'aigua de la ciutat. "La part central arriba per gravetat a les llars, però per a la part nord hem d'agafar unes bombes per impulsar l'aigua fins allà, i això necessita energia", ha explicat Mora.
Fins avui, l'energia es comprava íntegrament a la xarxa elèctrica de distribució, però a partir d'ara una part important es produirà al mateix recinte de manera autònoma.
El projecte, adjudicat a l'empresa Solartradex SL per un import de 264.436,64 euros, ha estat finançat al voltant d'un 50% amb fons europeus Next Generation a través del PERTE de digitalització del cicle de l'aigua.
Can Poal i el lideratge sostenible de Terrassa
De manera paral·lela, el projecte ha inclòs una segona instal·lació amb 420 mòduls fotovoltaics als sostres de dos dels quatre dipòsits que Taigua té a l'espai de Can Poal. En aquest cas, l'energia generada cobrirà el 100% del consum d'aquest equipament i permetrà generar un excedent energètic de prop del 22%.
L'alcalde Jordi Ballart ha avançat que aquest sobrant "s'injectarà a la xarxa elèctrica mitjançant la modalitat de compensació d'excedents o bé posar-se a disposició de les comunitats energètiques que es constitueixin".
"Això va totalment alineat amb el model de ciutat que estem treballant; un model de gestió més sostenible, més eficient energèticament i que aposta molt clarament per les energies renovables", ha afirmat Ballart.
L'ús d'aquests 45.500 mòduls globals del municipi permet reduir les emissions de CO2 en unes 6.900 tones. Aquestes accions formen part del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima, el document estratègic de la ciutat per complir amb l'objectiu de la Unió Europea de rebaixar les emissions en un 55% de cara a l'any 2030.