Xavier Panés repetirà com a president de la Cecot amb l'aval del 100% de l'assemblea

L'empresari terrassenc Xavier Panés continuarà quatre anys més al capdavant de la Cecot. Si el procés electoral segueix el calendari previst sense incidències, l'actual president de la patronal amb seu a Terrassa revalidarà el càrrec per a un segon mandat. La seva ha estat l'única proposta presentada en el procediment obert a l'organització multisectorial amb seu al carrer de Sant Pau.
El període de presentació de candidatures es va tancar dimarts i la junta electoral s'ha reunit aquest dimecres al matí per analitzar la documentació i verificar el compliment dels requisits establerts en el reglament. Com a resultat d’aquest procés, la junta ha validat una única candidatura presentada, la de Panés, que ha obtingut el 100% dels avals de l’assemblea, i ha constatat que no se n’ha registrat cap altra dins del termini establert.
Per presentar-se a la presidència de la Cecot, són necessaris un mínim del 25% dels suports de l'òrgan de govern. En aquest cas, el conseller delegat de Tecmesy Ibérica i Futura International Trade Group i director general de Heyac ha aconseguit el suport unitari de tots els membres.
Energies renovades, responsabilitat i compromís
En una publicació al seu perfil de Linkedin, Panés ha agraït “sincerament la confiança” rebuda dels membres de l’assemblea de la Cecot i ha assegurat que assumeix aquest suport “amb molta responsabilitat”. El candidat també ha destacat que el procés li ha servit “sobretot, per escoltar” les inquietuds i propostes dels associats i compartir visions “sobre cap on ha d’avançar la Cecot en els propers anys”.
En aquest sentit, Panés ha apuntat que aquesta nova etapa ha de servir per “continuar reforçant el paper de la Cecot com a comunitat empresarial i professional, útil, connectada i amb capacitat d’incidència”. També ha remarcat que afronta el camí “amb energies renovades, amb sentit de responsabilitat i, sobretot, amb el compromís de continuar treballant” amb els membres de l’entitat.
Ara fa quatre anys, quan Panés va accedir per primer cop a la presidència de l'entitat, agafant el relleu d'Antoni Abad, la seva també ser l'única candidatura presentada. Llavors, la seva proposta va comptar amb els avals originals d’un 77,8% de l’assemblea de la patronal.
Obert el període d’al·legacions
L'actual procés electoral de l’entitat culminarà amb la celebració de l’assemblea general electoral el proper 3 de juny, quan es preveu que Panés sigui proclamat president, de nou. D'aquesta manera, el líder patronal començarà el segon mandat dels tres possibles que preveuen els estatuts de l'organització.
D’acord amb el calendari aprovat, la junta electoral ha comunicat aquest dimecres la seva candidatura als membres de l’assemblea general i ha iniciat així el corresponent període d’al·legacions, que es desenvoluparà fins el pròxim dimarts 26 de maig.
La junta electoral està integrada per Marta Sánchez Ugart, presidenta de l’Autcat - Organització d'Autònoms de Catalunya; Fabià Asensi, president de l’Associació d'Indústries del Plàstic de Catalunya - AIPC, i Cristina Escudé, presidenta de Cecot Comerç, d’acord amb el que estableix el reglament intern de l’entitat, i és l’òrgan responsable de vetllar per la transparència i el correcte desenvolupament del procés.
A més de repetir com a president de la Cecot, Panés continuarà també com un dels vicepresidents de Foment del Treball. Aquest dilluns, coincidint amb la ratificació de l’elecció de Josep Sánchez Llibre com a president de la patronal catalana, Panés va ser nomenat de nou per ocupar aquest càrrec.