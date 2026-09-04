La futura absorció de Cirsa per part de la italiana Lottomatica, anunciada aquest dimecres, ha generat reaccions prudents a Terrassa, ciutat on la companyia va néixer el 1978 i on ha tingut la seva seu fins ara. Cirsa és el grup empresarial més potent de la ciutat i una de les empreses amb més pes en l’economia local.
L’alcalde, Jordi Ballart, assegura que el govern local ha seguit “amb molta atenció” l’operació i destaca la rellevància de Cirsa per a la ciutat, tant per la seva trajectòria com per l’ocupació qualificada i de qualitat que genera. Segons explica, en les converses mantingudes amb el president executiu de la companyia, Joaquim Agut, se’ls ha traslladat “un missatge de tranquil·litat” sobre la continuïtat de l’activitat i de la plantilla de professionals que treballen a Terrassa.
En aquest sentit, Ballart valora positivament que la nova empresa mantingui una seu corporativa a Terrassa i que la ciutat “continuï tenint un paper rellevant dins l’estructura del grup”. L’alcalde confia que aquesta nova etapa es tradueixi en “més oportunitats de creixement, inversió i innovació” i assegura que l’Ajuntament mantindrà la interlocució amb la direcció de l’empresa durant el procés de canvi.
També des de la Cambra de Comerç de Terrassa es posa el focus en la continuïtat dels equips i de l’activitat a la ciutat. El seu president, Ramon Talamàs, admet que el fet de perdre el centre de decisió de Cirsa a Terrassa seria “una pèrdua significativa”, però considera que l’operació respon a “dinàmiques del mercat” i a “tendències mundials” contra les quals no es pot anar. “Una cosa és la propietat i l’altra és l’estratègia dels equips”, assenyala.
Trajectòria i solidesa
Talamàs confia, precisament, que la trajectòria i la solidesa dels equips de Cirsa tinguin pes en la nova estructura i permetin mantenir el màxim d’activitat possible a Terrassa.
La Cecot, per la seva banda, evita valorar l’operació corporativa, que considera que correspon als òrgans de govern i als accionistes de les empreses. L’organització empresarial assenyala que no disposa de prou informació per valorar-ne les implicacions futures, però reivindica la contribució de Cirsa al desenvolupament empresarial i a la projecció de Terrassa.
La patronal considera que la trajectòria de Cirsa “és un exemple de la capacitat del territori per generar iniciatives empresarials que, amb el temps, esdevenen referents en els seus sectors i desenvolupen activitat en mercats internacionals”. Més enllà de l’operació, l’entitat defensa que Terrassa continuï oferint les condicions necessàries perquè les empreses puguin créixer, innovar, atraure inversió i generar activitat econòmica i ocupació de qualitat.
En aquesta mateixa línia, Ballart assegura que l’Ajuntament “continuarem treballant perquè Terrassa continuï sent un municipi atractiu per a l’activitat econòmica”, una “locomotora econòmica” dins la comarca i la segona corona metropolitana.