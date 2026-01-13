Títol oficial i contracte: la Cecot estrena un programa de formació dual en sectors estratègics

Cecot Formació i Desenvolupament posa en marxa la seva primera edició del Programa de Formació Professional Ocupacional Dual (FPO Dual), una iniciativa que combina formació i experiència laboral real per millorar l’ocupabilitat de persones en situació d’atur. El programa permet obtenir un certificat professional al mateix temps que s’accedeix a un contracte de formació en alternança en empreses del territori, amb un acompanyament personalitzat durant tot el procés. L’objectiu és facilitar l’entrada al mercat laboral en sectors amb alta demanda de professionals, com la fabricació mecànica i l’àmbit sociosanitari.
El projecte s’adreça principalment a persones joves d’entre 16 i 29 anys amb dificultats d’accedir al mercat laboral, especialment aquelles amb baixa qualificació professional. Tot i així, el programa també està obert a altres col·lectius que poden beneficiar-se’n, com majors de 29 anys, aturats de llarga durada, majors de 45 anys o persones que necessiten requalificar-se per millorar les seves oportunitats d’inserció laboral.
L’equip tècnic i docent de Cecot Formació i Desenvolupament orientarà un total de 30 persones i oferirà activitats formatives professionalitzadores en dos itineraris: fabricació mecànica i atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. Les formacions conduiran a l’obtenció de certificats professionals, que inclouen formació teòrica i pràctica a les empreses per tal d’obtenir un reconeixement i l’acreditació de les unitats de competència, així com una titulació reconeguda a tot l’estat espanyol.
Segons destaca Eulàlia Martínez Puig, directora del Departament de Formació de la Cecot, “amb aquest programa volem oferir una oportunitat real de futur a les persones desocupades i, alhora, donar resposta a una necessitat urgent de les empreses del territori, que ens transmeten la dificultat de trobar professionals qualificats”.