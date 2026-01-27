Torres (BBVA) defensa que Catalunya pot liderar la implantació de la intel·ligència artificial

Catalunya es troba en una posició “molt sòlida” per liderar l’adopció de la intel·ligència artificial (IA) a Espanya. Així ho ha assegurat aquest dimarts el president de BBVA, Carlos Torres Vila, durant el col·loqui "La IA com a accelerador de la competitivitat", organitzat pel mateix banc, la patronal Cecot i El Periódico a Barcelona.
Torres ha remarcat que el país “va per davant” en la incorporació d’aquesta tecnologia sobre la resta d'Espanya, una realitat que, segons ha explicat, es pot comprovar en indicadors com la inversió en recerca i desenvolupament o la competitivitat del capital, que se situa 11 punts per sobre de la mitjana estatal. "Catalunya és un pol de referència en temes tecnològics i en algunes àrees importants en les quals la tecnologia tindrà una aplicació”, ha afirmat.
El president del BBVA ha destacat que aquesta capacitat d’avantatge es fonamenta en la combinació de talent, un ecosistema científic i tecnològic de primer nivell, el suport institucional i un teixit empresarial amb un fort component innovador. En aquest sentit, ha recordat el paper de centres com el Barcelona Supercomputing Center, les universitats capdavanteres, els instituts de recerca biomèdica o l’ecosistema d'empreses emergents, reforçat per esdeveniments com el Mobile World Congress.
Durant la seva intervenció, Torres ha advertit que la intel·ligència artificial provocarà una transformació profunda de les empreses, tant en la relació amb els clients com en els processos interns. Ha subratllat que és més que un canvi tecnològic, ja que és un canvi en la forma en la qual es poden fer les coses, en paraules seves, tot apuntant que els negocis hauran de reinventar-se en un horitzó molt curt, d’entre cinc i deu anys.
En aquest context, ha posat en relleu el paper de les entitats financeres com a canalitzadores del finançament necessari per afrontar aquesta transformació. BBVA, segons ha explicat, ja acompanya les empreses en aquest procés tant amb recursos econòmics com amb assessorament. En els nou primers mesos del 2025, el banc va canalitzar 17.000 milions d’euros cap a empreses i pimes catalanes, un 21% més que l’any anterior. A més, gairebé la meitat dels clients de BBVA Spark a Espanya, la iniciativa de suport a l’emprenedoria innovadora, són de Catalunya.
Torres també ha defensat que la IA permetrà oferir serveis més personalitzats i de més valor en el sector financer, alliberant temps perquè les persones se centrin en tasques d’assessorament per a la presa de decisions. Les persones continuaran sent essencials, ha afirmat.
La jornada ha inclòs una taula rodona amb la secretària de Polítiques Digitals de la Generalitat, Maria Galindo; el CEO de Tech Barcelona, Miquel Martí, i la directora d’Innovació del Barcelona Supercomputing Center, Mariona Sanz. Galindo ha defensat la necessitat d’un compromís públic per garantir que la IA generi beneficis reals per a empreses i ciutadania, i ha recordat l’Estratègia Catalunya IA 2030, que preveu mobilitzar fins a 1.000 milions d’euros en cinc anys. Per la seva banda, Miquel Martí ha destacat que la velocitat d’adopció és determinant per mantenir la competitivitat i que el risc no és la tecnologia, sinó no incorporar-la, mentre que Mariona Sanz ha reivindicat la IA com a motor transversal d’innovació i generació de talent, amb un impacte directe en la indústria i la societat.
El president de la Cecot, Xavier Panés, ha clos l’acte alertant del "problema conjuntural" que és la falta de mà d'obra qualificada per a les empreses, que ha dit que és el principal repte de les companyies en l'actualitat. Per això, ha assenyalat que la digitalització, la robotització i la IA "són imprescindibles, són una palanca essencial per a sostenir la productivitat". No obstant això, ha subratllat la necessitat que aquesta tecnologia vagi acompanyada de formació i atracció de talent per a poder mantenir la productivitat.