WindowSight s'associa amb la irlandesa Orb per exportar la seva plataforma al país

L'empresa emergent terrassenca WindowSight, que ofereix una plataforma d’“streaming” per gaudir de l’art visual (quadres i fotografies) a través dels televisors i pantalles, s'ha associat amb Orb, una empresa irlandesa especialitzada en publicitat digital exterior, per mirar de promocionar la seva solució al país.

La col·laboració es va començar a forjar a l'Integrated Systems Europe (ISE), l'exposició més gran del món de sistemes audiovisuals i professionals de sistemes d'integració, de l'any 2023. La instal·lació d'art digital de 40 pantalles de WindowSight va atraure el fundador i CEO d'Orb, Geoff Fitzpatrick, que es va acostar a parlar amb el cofundador i CEO de la firma egarenca, Pol Rosset. Segons expliquen des de la companyia terrassenca, els dos compartien la idea que "les pantalles poden ser més que publicitat; poden ser emoció, benestar i bellesa", la idea que els entorns que habitem, especialment els que sovint passem per alt, com ara oficines, sales d'espera i vestíbuls d'hospitals, haurien d'estar plens de contingut que elevi, tranquil·litzi i inspiri.

El fundador i CEO d'Orb, Geoff Fitzpatrick, i el cofundador i CEO de la firma egarenca, Pol Rosset

Des d'aleshores, Orb ha integrat WindowSight a les seves pròpies oficines a Irlanda. Ara ambdues empreses fan un pas més i s'associen oficialment per portar l'art comissariat a més espais de tot el país, des d'oficines i hospitals fins a entorns públics compartits.

Amb seu a Dublin, Orb és una firma experta en senyalització digital i integració audiovisual, coneguda per oferir solucions de visualització impactants a Irlanda. La seva feina abasta una àmplia gamma d'entorns, des d'oficines corporatives i centres sanitaris fins a espais públics i locals culturals. Amb un fort enfocament en la innovació, l'experiència d'usuari i el disseny basat en contingut, Orb ajuda les organitzacions a transformar espais a través de la tecnologia, creant interaccions més atractives i significatives amb el seu públic. A través de les seves innovadores instal·lacions audiovisuals, Orb oferirà ara WindowSight com a part d'una solució més àmplia i orientada a un propòsit específic per a entorns corporatius, sanitaris, hotelers i de benestar.