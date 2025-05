Witeklab, exemple de la revolució tecnològica en la construcció

Witeklab, empresa originària de Terrassa especialitzada en solucions tecnològiques per al monitoratge i gestió d'infraestructures, és una de les "start-ups" seleccionades per participar en l'àrea d'empreses emergents de Construmat, fira dedicada al sector de la construcció que se celebrarà del 20 al 22 de maig al recinte de Fira de Barcelona a la Gran Via.

En aquest espai, 40 empreses hi presentaran innovacions tecnològiques i processos sostenibles aplicats al sector de la construcció. De fet, les "start-ups" seleccionades exemplifiquen com la revolució tecnològica ha irromput de ple en el sector, expliquen des de l'organització. Les seves propostes van des de la intel·ligència artificial fins a la construcció modular, passant per paviments tècnics que actuen com a plaques solars, plataformes digitals per planificar i gestionar projectes amb un baix impacte ambiental, o drons per supervisar obres.

Des de Construmat destaquen les solucions de Witeklab com a exemple de com les tecnologies pròpies de la indústria 4.0 s’estan integrant per automatitzar tasques i monitorar projectes. L'empresa originària de Terrassa ofereix solucions per al monitoratge de la salut estructural dels edificis i en aquesta edició de la fira vol promoure Monsec, una solució que utilitza sensors per al monitoratge en línia de l’enduriment del formigó en temps real.

L’àrea d' empreses emergents de Construmat, organitzada en col·laboració amb Active Development, inclou també un fòrum d’inversió que permetrà a inversors, entitats, empreses i professionals del sector explorar les darreres tendències en digitalització i conèixer de prop solucions disruptives. El programa preveu xerrades, activitats de "networking" i sessions de "pitching" on les "start-ups" presentaran els seus projectes. Construmat reconeixerà, a més, la millor "start-up" de l’edició amb un premi especial.

Les ponències del fòrum tractaran temes com la transformació digital, l’economia circular, la connectivitat o el paper de la ciberseguretat en la digitalització de la construcció, així com qüestions relacionades amb el finançament i la inversió, l’impuls de les vendes amb propòsit i els nous mètodes constructius.

L'any 2023, Construmat va distingir la solució Corrochip de Witeklab en el TOP3 de la categoria Digitalització. El projecte, que va comptar amb l'assessorament tècnic de SOCOTEC Spain i l'impuls d'ACCIONA, consisteix en un sistema innovador per a la detecció i avaluació de processos de corrosió al formigó armat, que permet monitoritzar a distància i en temps real l’estat de les estructures, oferint paràmetres clau i estimacions de la velocitat de la corrosió.