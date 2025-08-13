Activat un avís preventiu per contaminació atmosfèrica per partícules

La mitjana diària dels nivells de PM10 dimarts va ser superior al valor de 50 μg/m³ en diverses estacions de mesurament de l’Àrea de Barcelona i Vallès-Baix Llobregat. La previsió a 24 hores indica que els nivells podrien superar el valor diari de 50 μg/m³ durant el dia d’avui, donat que es preveu que la intrusió de pols africana es mantingui i les condicions de dispersió no millorin significativament.
Reduir emissions
L’avís preventiu és la fase prèvia a la possibilitat d’episodi ambiental, sense que s’hagi de produir necessàriament, i s’activa per reduir les emissions de contaminants, en aquest cas, les partícules que s’emeten per causa de les activitats humanes, i que s’afegeixen a les que hi ha presents a l’atmosfera per motius naturals, en aquest cas força elevades degut a una intrusió de pols africana.
L’avís comporta indicar en els panells lluminosos dels principals eixos viaris que el nivell de contaminació és important; informar la ciutadania perquè prioritzi l’ús del transport públic envers el vehicle privat; notificar a les activitats industrials i obres públiques i de generació elèctrica que activin els protocols de treball previstos en aquests casos; i recomanar als municipis que aturin o redueixin les activitats o obres amb materials pulverulents.
La Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, farà un seguiment exhaustiu dels nivells i valorarà diàriament si cal mantenir l’avís preventiu, activar un episodi de contaminació per partícules, o bé desactivar l’avís preventiu.
En aquesta situació, la Generalitat recomana a la ciutadania:
Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta, escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.
Prioritzar el transport públic.
Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa).
Utilitzar el cotxe compartit.
Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.).
En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.
Regular la climatització de les llars i establiments.
Els nivells de la qualitat de l’aire es poden consultar a temps real a través de l’aplicació gratuïta per a telèfons mòbils AireCat, o a l’entorn web d’informació de les dades de qualitat de l’aire.
Al Canal Salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya s’hi detallen les principals mesures i recomanacions que cal adoptar per reduir l’exposició a la contaminació i els riscos per a la salut derivats de la contaminació de l’aire. S’hi poden trobar, a banda de recomanacions de caire general, les mesures de precaució addicionals a adoptar davant de situacions amb nivells elevats de contaminació dirigides als col·lectius més vulnerables i també a la població en general.