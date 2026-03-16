Witeklab innova amb un nou sistema per controlar la inclinació d’estructures

Witeklab, empresa originària de Terrassa especialitzada en solucions tecnològiques per al monitoratge i gestió d'infraestructures, ha desenvolupat una nova solució per a la monitorització estructural i geotècnica basada en sensors d’alta precisió i connectivitat IoT. Es tracta del Witeklab Clinometer, un sistema de mesura d’inclinació pensat per detectar moviments o deformacions en infraestructures, obres civils i terrenys amb gran exactitud.
El dispositiu utilitza sensors MEMS (sistemes microelectromecànics) triaxials per mesurar l’acceleració estàtica provocada per la gravetat i calcular així l’angle d’inclinació respecte d’un pla de referència. Aquesta tecnologia permet registrar variacions angulars amb una resolució molt elevada, entre 0,001º i 0,005º, fet que facilita la detecció precoç de desplaçaments o canvis en l’estabilitat d’una estructura.
Un dels elements innovadors del sistema és la incorporació d’un algoritme avançat d’autocalibratge amb compensació tèrmica. Aquesta funcionalitat permet corregir possibles desviacions provocades per canvis de temperatura ambiental, de manera que les mesures reflecteixin exclusivament moviments reals de l’estructura o del terreny.
El sistema també integra comunicacions sense fils de llarg abast, com WiFi o tecnologia LoRa, que permeten enviar les dades a la plataforma al núvol de l’empresa. A través d’aquesta interfície web, els usuaris poden configurar els intervals de mostreig —entre un i deu minuts—, establir llindars de seguretat, activar alarmes automàtiques i consultar gràficament l’històric de mesures.
El desenvolupament del clinòmetre s’ha dut a terme amb la col·laboració d’investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya i de la Universidad de Castilla-la Mancha, una cooperació que ha permès millorar les prestacions respecte d’altres equips disponibles al mercat.
El sistema està pensat per funcionar en entorns exigents i en exteriors. Disposa de protecció IP67 i pot operar de manera autònoma amb bateria durant més d’un any. Entre les seves aplicacions hi ha el control de talussos i murs de contenció, projectes miners, obres ferroviàries o infraestructures viàries.
Segons l’empresa, el dispositiu compleix estàndards internacionals utilitzats en el monitoratge geotècnic, com ASTM D6230, ISO 18674 i l’Eurocodi 7, requisits habituals en projectes d’enginyeria i infraestructures.
Amb aquest desenvolupament, Witeklab reforça la seva aposta per la innovació tecnològica aplicada a la gestió i el manteniment d’infraestructures, un àmbit on la digitalització i les solucions IoT guanyen cada vegada més protagonisme.