Abel Balderstone encara catorzè les cinc últimes etapes de La Vuelta

El ciclista d’Ullastrell Abel Balderstone està signant una magnífica Vuelta a Espanya en la seva segona participació. Quan queden cinc etapes per acabar, el corredor del Caja Rural continua sent el millor ciclista espanyol del pilot. Ocupa la catorzena posició. Les protestes contra el genocidi de Gaza han obligat de nou a escurçar l'etapa 8 quilòmetres, tal com va succeïr la setmana passada a Bilbao.
Balderstone ha tornat a fer aquest dimarts una magnífica etapa. Era la setzena, entre Poio i Mos-Castro de Herville, a Pontevedra. Ha acabat en la vint-i-vuitena posició, a 6’46” del guanyador, el colombià Egan Bernal, que ha superat a l’sprint el basc Mikel Landa.
El d’Ullastrell ha arribat just darrere del danès Jonas Vingegaard, que continua un dia més com a líder de la general, amb 48 segons d’avantatge sobre el portuguès Joao Almeida.
Manté encara Balderstone l’honor de ser el primer espanyol de la classificació general. Ha passat de la setzena posició en què estava després de les etapes de muntanya del cap de setmana fins a la catorzena que ocupa actualment.
El seu objectiu és acabar entre els 15 primers, per bé que no descarta ficar-se en el “top ten” de la Vuelta. Abans de la contrarellotge de dijous a Valladolid, els ciclistes pujaran aquest dimecres a l’Alto de El Morredero, a Lleó.