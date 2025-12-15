El CN Terrassa cau a Mataró i queda fora de la Champions League

S'ho jugava tot a una sola carta l'equip femení del CN Terrassa, que necessitava derrotar el líder del grup "B", el CN Mataró en la quarta jornada de la fase de grups de la Champions League femenina. Es va imposar, però, la lògica, i les maresmenques es van acabar imposant per cinc gols de diferència (13-8). D'aquesta manera, quan falten només dues jornades per tancar la fase de grups, el Mataró continua líder amb 12 punts i s'ha assegurat ja l'accés als quarts de final de la competició. La segona plaça del grup se la jugaran el CN Sabadell i l'Ekipe Orizzonte de Catània. Les sabadellenques tenen 8 punts, per quatre de les italianes.
Les dues darreres jornades d'aquesta fase de grups de la Champions, on no té ja cap opció el CN Terrassa, es disputaran els dies 21 de febrer i 21 de març de l'any vinent, a la piscina de l'Àrea Olímpica davant del Sabadell i l'Ekipe Orizzonte.
El CN Mataró va anar per davant en tot moment davant les de Xavi Pérez. Clara Espar va anotar el primer gol de les locals i Paula Prats va empatar a continuació. Pili Peña va posar per davant les egarenques, però un altre gol d'Espar i un de Sílvia Morell van deixar l'electrònic en un 3 a 2 fins que Prats va fer el 3-3 a falta de tres minuts.
Al segon acte, Mireia Guiral i Jewel Roemer van tornar a donar avantatge a les mataronines (5-3). Prats va retallar distàncies i Emily Nicholson va empatar, però Matilda Kearns va fer el 6 a 5 quan faltaven 67 segons per al descans.
Dins el partit
Continuava el CN Terrassa dins el matx, però un parcial de 5 a 2 al tercer període va sentenciar definitivament el duel. Panni Szegedi va contestar el 7 a 5 de Kearns, que anotaria dues dianes més per arribar al 9 a 6. Cambray i Espar van ampliar l'avantatge en el moment de major superioritat del Mataró (11-6), obrint una escletxa ja insalvable. La capitana Pili Peña va fer l'11 a 7 a menys de dos minuts.
No oferiria el quart període més sorpreses. Roemer i Avegno van continuar posant terra pel mig i Martina Fernández va fer el 13 a 8 definitiu a mitjan període.
El CN Terrassa s'acomiadarà de la primera volta de la lliga rebent el CN Catalunya aquest dimecres a les 21 hores.