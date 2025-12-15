Valuosíssima victòria del CN Terrassa a la piscina de l'Àrea Olímpica davant del CN Mataró en partit corresponent a la penúltima jornada de la primera volta. Els de Sergi Mora han pres la quarta posició als maresmencs i tancaran l'any en la quarta posició, que els donaria dret a disputar el "play-off" pel títol de lliga. El Mataró acumula els mateixos 21 punts que els egarencs, però amb pitjor "goal-average" general. Set punts per sota i amb un partit menys, el CE Mediterrani ocupa la sisena posició.
El Natació ha tancat la primera volta amb un balanç de set victòries i quatre derrotes, per darrere de Barcelona, Sabadell i Barceloneta. Reprendrà la lliga el 21 de gener a la piscina del Tenerife Echeyde.
El matx va començar molt equilibrat. El primer quart va acabar amb empat a tres gols. Dos gols de Lars Ten Broek (màxim golejador amb quatre dianes) van neutralitzar la diana inicial dels visitants. El Mataró va tornar-se a posar per davant, però en els segons finals, Marc Salvador va establir el 3 a 3.
Al segon quart va continuar la igualtat. Ten Broek i Marcel Teclas van signar dos gols cadascun i es va arribar al descans amb el duel empatat a set gols.
A la represa, un esplèndid Ten Broek va signar el 8 a 7. Òscar Blasco i Oriol Sánchez van ampliar l'avantatge fins als tres gols (10-7), però Marc Rodríguez va fer el 10 a 8 als segons finals.
Els de Mora van saber mantenir l'avantatge de dos gols en un quart període sense encert ofensiu a cap de les dues porteries. Hugo Castro va establir el 10 a 9 quan faltaven quatre minuts. El marcador ja no es tornaria a moure.