Quina valoració fa de la seva segona participació a la Vuelta? Bastant positiva. Anava ben preparat, amb la mentalitat de protagonitzar alguna escapada i buscar algun “top ten” en alguna etapa, però haver fet tretzè és important. Quan vaig veure que anava bé a la general, l’equip es va plantejar disputar-la.
Li hauria agradat haver fet alguna cosa més en alguna etapa? M’he quedat amb les ganes de lluitar per guanyar una etapa, especialment la darrera setmana. A l’Angliru vaig fer desè. Però he complert a la general.
L’ha sorprès acabar tretzè? Bastant. No era l’objectiu, però he pogut ser força regular. He acabat molt satisfet amb tot el que he aconseguit.
Ha estat una llàstima que la seva gran actuació s’hagi vist deslluïda per les protestes contra l’equip Israel-Premier Tech. Sí. Ha anat així. És el que ens ha tocat. L’aspecte esportiu ha quedat una mica amagat. S’ha parlat de nosaltres principalment pels incidents.
Com va viure les protestes a les diferents etapes i especialment la cancel·lació de l’arribada a Madrid? Amb una mica de por. Els dies de Bilbao vam patir força. Estàs corrent i tens por que se’l llencin al damunt o que facin caure tanques i puguis caure. Has d’anar vigilant molt. I l’últim dia, a Madrid, potser s’hauria d’haver anul·lat abans d’arribar. Ens van deixar una hora tancats al Palacio Real. No estaven preparats per assumir una protesta d’aquelles característiques.
Els van tenir una hora al Palacio Real? Sí. Hi havia moltíssima gent. Semblaven gent molt agressiva. Per precaució, ens van deixar allí tancats fins que van arribar els cotxes i ens van escoltar.
Els incidents han obert fins i tot un debat polític. Quin és el seu posicionament? És difícil. Tothom diu que no s’ha de barrejar l’esport i la política. És molt difícil no fer-ho. L’únic que jo puc dir és que això és la meva feina i també el que més m’agrada. Gaudeixo corrent una Vuelta. És un somni per a mi. Jo volia córrer. També és normal que la gent es manifesti. Tot és acceptable fins que apareix la violència.
Els anaven informant des de l’organització del que passava? Poca cosa. Ens intentaven avisar, però moltes vegades t’ho trobaves. Als pobles on hi havia molts manifestants, ens avisaven i anàvem amb compte.
Abel Balderstone va ser el millor espanyol de la Vuelta 2025
Alberto Tallón
No va poder celebrar la seva gran cursa. No. Vingegaard ho va celebrar amb el seu equip a l’aparcament de l’hotel. Nosaltres vam anar a sopar tot l’equip.
Què suposa per vostè haver estat el millor ciclista espanyol de la general? Tothom em parla d’això, però jo valoro més el tretzè lloc. Crida l’atenció que sigui el primer espanyol perquè a Espanya hi ha molt bons ciclistes.
Quina posició s’esperava fer? No ho pensava molt. Amb l’equip ens havíem fixat l’objectiu d’acabar entre els vint primers. Volia lluitar per alguna etapa. Vaig estar en dues escapades, la de Cantàbria i la de Belagua.
Imagino que aquesta Vuelta l’ha viscut de manera diferent que la del 2023. Per descomptat. A la primera encara no t’ho creus. Ho vius com un somni. En aquesta ja anava amb la mentalitat de disputar les etapes. Mentalment arribava molt més ben preparat.
De quines etapes guarda un millor record? La de l’Angliru va ser espectacular. Vaig acabar desè. La de la Bola del Mundo també em va agradar molt. És un dels finals més durs que he fet mai.
La renovació per dos anys amb el Caja Rural ja estava pactada? Sí. N’havíem parlat uns mesos abans. Van decidir explicar-ho durant la cursa. Estic molt bé a l’equip, però sempre estic obert a tota mena d’ofertes.
Si no fitxa per un equip UCI World Tour ho tindrà difícil per tornar a la Vuelta o córrer un Tour o un Giro. Així és. A banda d’aquests 18 equips, a la Vuelta hi van només dos equips espanyols convidats. Poder córrer un Tour és el meu somni.