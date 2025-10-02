Abel Balderstone va ser 22è a l’Europeu de contrarellotge

El ciclista de l’equip Caja Rural i de la selecció espanyola Abel Balderstone va finalitzar a la 22a posició en el Campionat d’Europa de contrarellotge elit que es va disputar a França. El corredor d’Ullastrell, que es va proclamar campió d’Espanya d’aquesta especialitat el passat mes de juny, després d’imposar-se a la cronoescalada celebrada a Sierra Nevada, va fer 3 minuts i 28 segons més que el campió, que va ser l’integrant de la selecció belga Remco Evenepoel, que va invertir 28 minuts i 26 segons per completar un recorregut de 24 quilòmetres, entre les localitats franceses de Loriol-sur-Drôme i Étoile-sur-Rhône, situades a la zona de la regió de Rhône-Alpes.
La victòria del ciclista belga va ser incontestable i va dominar la prova amb gran autoritat. Evenepoel era el gran favorit d’aquesta cita i ho va demostrar des de la primera pedalada en un recorregut principalment pla, amb alguna pujada no gaire complicada al final de la prova. El segon classificat d’aquest Campionat d’Europa va ser el ciclista italià Filippo Ganna, que va fer 43 segons més que el belga, mentre que el danès Niklas Larsen va finalitzar a la tercera posició, invertint 1 minut i 8 segons més que el campió.
Balderstone, que va sortir el dotzè a aquesta contrarellotge, recentment va ser el tretze classificat de la Vuelta a Espanya 2025 i va participar també al Mundial en ruta celebrat a la localitat ruandesa de Kigali, que es va adjudicar l’eslovè Tadej Pogačar, però va acabar abandonant.