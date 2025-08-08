Albert Beltrán jugarà al NSW Pride australià

El jugador format a l'Atlètic Albert Beltrán deixa el Hockey Club Klein Zwitserland neerlandès per iniciar una nova etapa de la seva carrera esportiva, en aquesta ocasió al conjunt australià del NSW Pride, amb seu a la localitat de Sidney. Després de passar pels equips inferiors del club de Can Salas, Beltran va pujar al primer equip, però l'any 2017 va enrolar-se en el HC Rotterdam dels Països Baixos, equip amb qui va disputar la final de l'edició 2017-2018 de la Euro Hockey League.
L'any 2019, el davanter internacional va tornar a les files de l'Atlètic on va jugar fins a 2021, quan va reprendre el seu camí a la lliga dels Països Baixos, en aquest cas al Hockey Club Klein Zwitserland, a la Haia. Ara, amb 31 anys, comença una nova aventura lluny de casa, a la competició d'Austràlia, la Hockey One.
Beltrán ha sigut internacional amb la selecció espanyola absoluta i amb aquest combinat va disputar el Mundial de 2018 i els Jocs Olímpics de Tòquio 2020. En total, ha sigut 101 vegades internacional amb l'absoluta i ha marcat 55 gols.