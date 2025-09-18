Albert Masssaguer, nou seleccionador de la sub-21 masculina de Catalunya

El tècnic terrassenc Albert Massaguer és el nou seleccionador de l’equip masculí de Catalunya sub-21, tal com ha anunciat la Federació Catalana de Hockey. Entrenador de l’Egara 1935 que milita a la Divisió d’Honor “B” masculina, el nou responsable del combinat català de la categoria sub-21 estarà acompanyat amb dos entrenadors ajudants, l’exjugador internacional Edi Tubau i coordinador de la línia femenina del club del Pla del Bon Aire, i Pablo Recasens, ara tècnic del Júnior FC.
Completen el cos tècnic de la selecció catalana sub-21 masculina Lorena Gutiérrez, preparadora física i que està al RC Polo de la Divisió d'Honor femenina, i el fisioterapeuta Jordi Borràs, que també fa aquestes funcions en el primer equip de l’Egara. Marc Caparrós, que també ho és del primer equip de l’Atlètic, exercirà de cap d’equip.
Els primers compromisos d’aquesta selecció amb el nou cos tècnic seran dos partits de caràcter amistós amb França, en el marc de la Setmana Catalana de l’Esport, a l’Estadi Martí Colomer. Es disputaran el dimarts dia 23 de setembre, a les 16 hores, i l’endemà, a les 9 hores.