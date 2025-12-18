Arriba el clàssic del waterpolo mundial: Espanya-Estats Units

Entre divendres i diumenge es disputarà la Christmas Cup, el doble enfrontament que durà a les ciutats de Barcelona i Terrassa el clàssic del waterpolo mundial, el gran enfrontament entre les seleccions masculines d’Espanya i els Estats Units. Ambdós combinats es veuran les cares divendres a partir de les 20 hores a la piscina de Sant Sebastià. El segon enfrontament es disputarà diumenge a les 12.30 hores a la nostra ciutat, concretament a la piscina de l’Àrea Olímpica.
Aquest enfrontament d’alçada enfrontarà la vigent campiona espanyola a Singapur, Espanya, amb la medallista olímpica de bronze a París 2024, la selecció dels Estats Units.
Ambdós equips han realitzat aquesta setmana diversos enfrontaments conjunts al CAR de Sant Cugat, que culminaran amb els dos partits internacionals amistosos.
El seleccionador espanyol, David Martín, ha elaborat una convocatòria de 20 waterpolistes, entre els quals trobem els terrassencs Bernat Sanahuja, que juga al CN Atlètic Barceloneta, i Álvaro Granados, que milita enguany al Pro Recco italià. També és a la llista el jugador del CN Terrassa Albert Sabadell. Un dels ajudants de Martín és l’exwaterpolista del CN Terrassa Svilen Piralkov.
Preparant l’Europeu de Belgrad
El combinat absolut espanyol tenia marcada en vermell aquesta intensa setmana de preparació en el seu calendari. Els de David Martín preparen el Campionat d’Europa que es disputarà entre els dies 10 i 25 de gener a la capital de Sèrbia, Belgrado.
Espanyols i americans no s’enfronten en partit oficial des dels Jocs de Tòquio, l’any 2021, on Espanya es va imposar per 12 a 8 a quarts de final. Des de llavors han disputat cinc amistosos, amb un balanç de tres victòries espanyoles i dues nord-americanes.