Golejades d'Atlètic i CD Terrassa en l'estrena del Campionat de Catalunya de sala

La primera jornada del Campionat de Catalunya de la Divisió d’Honor masculina de hockey sala va oferir dues contundents victòries dels equips terrassencs. Els primers partits es van disputar dimecres al vespre al pavelló de Can Salas. Al grup segon, en el duel de filials, l’Atlètic Terrassa va golejar per 9 a 2 al Vallès Esportiu, mentre que el CD Terrassa es va imposar per 6 a 0 al Matadepera 88.
Quim Malgosa va inaugurar el marcador per a l’Atlètic al primer minut. Tres més tard, Santi Martín va signar el 2 a 0. De nou Martín i Oriol Campos (màxim golejador amb quatre dianes) van ampliar l’avantatge fins al 5 a 0. Roger Rovira va aprofitar un penal-córner per retallar distàncies abans del descans. A la represa, Campos i Martín van reincidir damunt la porteria del Vallès, abans que Abel Serrano anotés el 7 a 1. Ja amb tot decidit, Marc Escudé i de nou Oriol Campos van completar la golejada per al conjunt que entrenen Roger Pallarols i Albert Lis.
Per la seva banda, el CD Terrassa no va tenir tampoc pietat del Matadepera 88. El conjunt que prepara Oriol Bach en va tenir prou amb els primers deu minuts per deixar el duel sentenciat. Dos gols de penal de Jan Ribas i un d’Isaac de Ignacio-Simó van situar el 3 a 0 a l’electrònic. Joan Miró va anotar el 4 a 0. El joc es va tranquil·litzar i Ribas va marcar el cinquè abans d’arribar al descans. Quan faltaven dos minuts per acabar, Miró va fer el 6 a 0 definitiu. Avui a les 20.15, Club Egara-CD Terrassa al Pla del Bon Aire i Matadepera 88-Atlètic a Can Salas.
Al grup primer, el Júnior es va imposar per 10 a 3 al Sant Cugat al pavelló de l’Egara. Avui a les 20.45, el Barça rebrà l’Egara 1935 al pavelló de l’INEF de Barcelona. A les 21.30, el Línia 22 s’enfrontarà a Can Salas amb el Júnior. Demà a les 16 hores, l’Egara 1935 jugarà a casa contra el Línia 22 al pavelló del Pla del Bon Aire.