El CN Terrassa tanca l'any derrotant el CN Catalunya a la lliga femenina

L'equip femení del CN Terrassa va tancar dimecres al vespre la seva participació a la lliga de Divisió d'Honor per aquest any. En la darrera jornada de la primera volta, el conjunt que prepara Xavi Pérez es va imposar per quatre gols de diferència (13-9) al setè classificat, el CN Catalunya, a la piscina de l'Àrea Olímpica.
Les terrassenques acomiaden l'any en quarta posició. Han totalitzat 24 punts, amb un positiu balanç de vuit triomfs i només tres derrotes, encaixades davant dels tres primers classificats, Sant Andreu, Sabadell i Mataró. La lliga no es reprendrà fins al dia 14 de febrer amb la disputa del Waterpolo Iruña-CN Terrassa.
En el duel davant del conjunt barceloní, les terrassenques van haver de lluitar de valent per sumar els tres punts. Noelia Cuenda va inaugurar el marcador al primer minut, però les visitants Ona Tarriño i Júlia Frigola van capgirar el resultat. Nani Szegedi va igualar al minut 4 abans que Frigola establís el 2 a 3 de penal. Dues dianes consecutives de Maria Manso van deixar l'electrònic en 4 a 3 en acabar el primer quart.
Un 3 a 0 decisiu
La clau del matx va ser al segon període, que va permetre a les egarenques adquirir un avantatge que acabaria resultant definitiu. El Natació va signar un parcial de 3 a 0 gràcies als gols de Paula Prats, que va ser escollida MVP, Pili Peña i Maria Manso. Szegedi va perdonar un penal. Es va arribar al descans amb un contundent 7 a 3.
El Natació va saber administrar perfectament el seu avantatge de quatre gols en els dos darrers quarts, que es van tancar amb sengles empats a tres. Paula Prats va fer dos gols al tercer període i Sara Cordovani el tercer. Al darrer temps, Szegedi en va fer dos i Maria Manso un.