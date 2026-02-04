Àlex Pintado apunta aquest cap de setmana al podi espanyol

Encara no fa dues setmanes de la seva reaparició a les pistes després d’haver estat gairebé deu mesos lesionat i haver passat dues vegades pel quiròfan i l’atleta terrassenc Àlex Pintado (19 anys) sembla haver recuperat la seva millor forma.
El migfondista del New Balance va reaparèixer a la prova dels 1.500 metres llisos del Míting Internacional de Catalunya celebrat el 23 de gener al pavelló Carme Valero de Sabadell. Pintado es va classificar en vuitena posició amb un temps de 3’41”83, quedant-se a només 1,37 segons de la seva millor marca personal.
Diumenge passat va córrer dues curses més, amb excel·lents sensacions. Va fer de llebre al Gran Premi de Sabadell i es va trobar tan bé que va acabar guanyant les curses de 800 i 3.000 metres amb gran facilitat. Va signar un temps d’1’52”40 en la primera i de 8’11”30 en la segona.
El següent repte del terrassenc arriba aquest cap de setmana, també a la pista Carme Valero de Sabadell. Disputarà els 1.500 metres del Campionat d’Espanya sub-23 en pista coberta, una prova en la qual presenta la segona millor marca d’entre els 35 inscrits, 3’41”83. Aquest registre li va suposar el rècord d’Espanya sub-20, aconseguit al Míting de Sabadell la temporada passada, poc abans de caure lesionat. L’evolució de Pintado sembla imparable, com ho era quan es va penjar la medalla de bronze al Mundial sub-23 de Lima de fa dos anys amb una marca de 3’41”03.
Objectiu: arribar bé a l’aire lliure
Àlex Pintado té moltes esperances posades en la competició d’aquest cap de setmana a Sabadell. “En les proves que he pogut córrer he experimentat molt bones sensacions. M’he trobat fins i tot millor del que m’esperava. Diumenge passat, no tenia previst acabar cap de les dues distàncies. Simplement, feia de llebre per ajudar els meus companys d’entrenament, però vaig acabar guanyant”.
De cara al Campionat d’Espanya sub-23, no amaga que l’objectiu és guanyar. “Serà complicat, ja que el favorit és Ronaldo Olivo, del CAR de Madrid, que té el millor temps amb 3’40”25. De totes maneres, el meu objectiu és arribar en les millors condicions possibles a la temporada d’aire lliure”. Abans, els dies 28 de febrer i 1 de març, correrà els 1.500 del Campionat d’Espanya absolut en pista coberta a València.