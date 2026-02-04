Arrenca el llarg camí de la Pro League

La setena edició de la Pro League, la gran competició anual de seleccions, es posa en marxa per a les seleccions espanyoles. Entre aquest dijous i dimarts vinent, els combinats que preparen Max Caldas i Carlos García Cuenca disputaran els quatre primers partits d'una competició que s'allargarà fins al dia 28 de juny.
El combinat masculí espanyol, que ocupa el sisè lloc de la classificació mundial, s'enfrontarà al poliesportiu Verge del Carme de Beteró, a València, a dues de les principals seleccions mundials, els Països Baixos (primera) i Anglaterra (setena). Formen part d'aquesta setena edició de la Pro League Bèlgica (segona del Món), Alemanya (tercera), l'Argentina (quarta), Austràlia (cinquena), l'Índia (vuitena) i el Pakistan (catorzena).
Nou jugadors terrassencs han estat inclosos en la convocatòria de la selecció masculina. Es tracta de Jordi Bonastre i Pepe Cunill (Atlètic), Pere Amat (Club Egara), Marc Vizcaino i Edu de Ignacio-Simó (Den Bosch), Marc Recasens (Rotterdam), Marc Miralles (Polo), Pol Cabré-Verdiell (Oranje Rood) i Xavi Gispert (Royal Herakles).
Espanya, que va pujar al podi en la passada edició per primera vegada a la història en acabar tercera, s'estrenarà aquest dijous davant dels Països Baixos i dissabte jugarà contra Anglaterra. Diumenge tornarà a jugar amb els neerlandesos i dimarts tancarà la seva participació contra els anglesos. Tots els partits es jugaran a les 11 hores. Els neerlandesos són el gran rival a batre. Parteixen com a vigents campions de la Pro League. Han guanyat tres de les quatre darreres edicions.
La competició va començar ja fa algunes setmanes. Lidera la classificació l'Argentina amb 11 punts, per 10 de Bèlgica, set dels Països Baixos, cinc d'Anglaterra, tres d'Alemanya i zero del Pakistan. Totes aquestes seleccions han disputat ja quatre partits cadascuna.
Espanya ve de penjar-se el bronze a l'Europeu disputat el passat mes d'agost a Alemanya. El seleccionador Max Caldas destaca la importància de començar a competir contra les seleccions més potents. "Des del setembre, la preparació ha estat molt bona. Hem estat entrenant amb un grup renovat. Els jugadors s'han anat adaptant progressivament al sistema, la convivència i l'alt rendiment". L'equip va preparar l'estrena a la Pro League guanyant el 4 Nacions de València, on es va imposar per 3 a 2 al Japó, per 7 a 2 als Estats Units i per 3 a 1 a Irlanda. "Veig molt bé l'equip. Cada vegada és més complicat escollir els que han de jugar". I afegeix: "El nostre objectiu és sempre el mateix: guanyar cada partit".
La Pro League és el banc de proves perfecte de cara a la gran competició d'aquest any, el Mundial que se celebrarà del 15 al 30 d'agost a les localitats d'Amstelveen (Països Baixos) i Wavre (Bèlgica).
Selecció femenina
Pel que fa al combinat femení, Espanya (cinquena potència mundial) tindrà com a rivals a València a les seleccions de Bèlgica (tercera del Món) i Alemanya (setena). Completen aquesta setena Pro League femenina els Països Baixos (primera), l'Argentina (segona), Anglaterra (vuitena), Irlanda (tretzena), Austràlia (sisena) i la Xina (quarta).
Les de García Cuenca, que es van penjar el bronze l'agost passat a l'Europeu, debuten aquest dijous davant de Bèlgica i dissabte s'enfrontaran a Alemanya. Diumenge tornaran a jugar amb les belgues i dimarts acabaran amb les alemanyes. Tots els seus partits començaran a les 13.30 hores.
La gran favorita són els Països Baixos, que han guanyat cinc de les sis edicions disputades, entre elles la darrera.
A la llista de convocades hi ha fins a vuit jugadores terrassenques. Destaca el debut de la davantera del Club Egara Mireia Herrero, que estarà acompanyada per Clara Pérez i Sofía Rogoski (Atlètic), Clara Badia (Mannheimer), Laura Bruguera (Polo), Maria Gestí (Júnior) i Marta Segú (HGC). Sofía Keenan, del Club Egara, debutarà també com a integrant del grup de projecció.
El seleccionador femení, Carlos García Cuenca, assenyala que "el nostre objectiu és la permanència". I afegeix: "Ser aquí i poder disputar partits d'aquest nivell és fonamental si volem mantenir-nos entre les sis millors seleccions mundials i intentar assaltar el "top 4".