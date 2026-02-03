Espanya s'imposa a França i aspira a la cinquena plaça

La selecció espanyola femenina de waterpolo ha fet bons els pronòstics i s'ha classificat aquest dimarts per al partit per a la cinquena i sisena posicions del Campionat d’Europa que se celebra fins dijous a la localitat portuguesa de Funchal. Ha derrotat França per 15 a 4.
El combinat que prepara el terrassenc Jordi Valls tancarà la competició enfrontant-se aquest dimecres a les 20.15 hores amb la selecció de Croàcia, que s'ha desempallegat d’Israel amb relativa comoditat per 15 gols a 11. El guanyador de l’Espanya-Croàcia acabarà cinquè, mentre que el perdedor serà sisè.
Després de quedar-se sense opcions de ser a les semifinals, les espanyoles han reaccionat amb orgull i amor propi i s'han desfet amb gran comoditat d’un quadre francès que només ha estat capaç de guanyar a Alemanya i Eslovàquia en aquest Europeu.
L’equip s'ha llançat a l’aigua molt mentalitzat, a la recerca d’una renda prou còmoda per encarar sense sobresalts de cap mena la resta de l’encontre.
Tres gols de Bea Ortiz han situat el 3 a 1 a l’electrònic en només tres minuts. Elena Ruiz, Carlota Peñalver i Ariadna Ruiz han situat el 6 a 1 en el marcador.
Domini absolut
A la represa, Ortiz ha anotat el quart gol del seu compte particular. La jugadora del CN Terrassa Paula Prats ha fet el 8 a 2 en una acció de superioritat, Queralt Bertrán ha anotat el novè gol i la boia terrassenca Paula Leitón ha establert, en una altra superioritat, el 10 a 2 amb el que s'ha arribat al descans.
A la represa, Mariona Terré ha substituït la seva germana Martina sota pals. Les espanyoles no han volgut fer sang del combinat francès en un partit que estava ja completament sentenciat. S'han anotat el tercer parcial per 3 a 1 i el quart per 2 a 1. Han acabat guanyant per 11 gols de diferència (15-4).