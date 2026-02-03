La Supercopa Munich aterra a Can Salas

Les instal·lacions de l’Atlètic acolliran entre dissabte i diumenge una nova edició de la Supercopa Munich, que presenta enguany xifres de rècord: 828 jugadors, 12 clubs, 46 equips, 40 àrbitres, 25 partits i 21 categories. Els partits es disputaran als tres camps de Can Salas.
L’acte de presentació del torneig va tenir lloc dilluns a les instal·lacions de Can Salas. Hi van ser presents el president de la Federació Catalana, Xavi Adell; el president de l’Atlètic, Josep Maria Biosca; l’”sports category manager” de la firma Munich, Pep Albalat; i el tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat, Joan Salvador.
El torneig assegura una representació de tots els nivells del hockey sènior català, des del hockey plus fins als màsters +50.
La presentació va servir també per posar en valor el vessant social del hockey català. Dues jugadores del projecte hockey +, Alba Molina i Sílvia Dalmases, van compartir la seva trajectòria reflexionant sobre els 20 anys de vida d’aquest programa pioner, que ha integrat el hockey inclusiu com un pilar més de la Federació.
Semifinals de Divisió d’Honor
Pel que fa a les principals categories d’aquesta Supercopa Munich, en la Divisió d’Honor masculina, l’únic representant terrassenc serà el Club Egara, que s’enfrontarà dissabte a les 11.15 hores amb l’RC Polo de Barcelona al camp 2. L’altra semifinal la jugaran el Júnior i el Barça. La final serà diumenge a les 13 hores al camp Josep Marquès. L’Atlètic no hi participa, ja que serà a Ourense disputant el Campionat d’Espanya de hockey sala.
Pel que fa a la Divisió d’Honor femenina, Atlètic i Egara s’enfrontaran dissabte a les 13 hores al Josep Marquès en semifinals. A les 13.15, Polo i Júnior jugaran al camp 2. La final serà diumenge a les 15 hores.
Coincidint amb aquesta cita, la Federació Catalana facilitarà braçalets verds a tots els equips participants que s’hi vulguin adherir per tal de participar en la campanya “Braçalets d’Esperança”, impulsada per l’Associació Contra el Càncer.