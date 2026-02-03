Victòria de mèrit dels Terrassa Reds (21-13) contra els Badalona Dracs

La tercera jornada de la Lliga Nacional de futbol americà va oferir un magnífic triomf dels Terrassa Reds, que han guanyat els seus dos primers compromisos i comanden la classificació de la conferència est empatats amb dos triomfs i cap derrota amb els Valencia Firebats.
En un dels duels més complicats de la temporada, el conjunt que prepara des d’aquesta temporada Xavi Gonzalo va donar la cara en tot moment i es va imposar per 21 a 13 a un dels principals favorits al títol, ni més ni menys que els vigents subcampions de la competició, uns Badalona Dracs que semblava que li tenien la mida presa als terrassencs. En els dos enfrontaments de la temporada passada, els badalonins es van imposar amb molta contundència.
Els egarencs van sorprendre als Dracs, que van encaixar la seva primera derrota de la temporada al camp de Can Boada. La defensa dels terrassencs va saber mantenir a ratlla l’atac dels badalonins, que es van mostrar incapaços d’anotar en el primer temps. Els Reds, per contra, van aprofitar les seves oportunitats i van sumar dos valuosos “touchdowns” abans d’arribar al descans, aconseguits per Charlemagne Take i Alpha Jalloh. D’aquesta manera es van situar amb un avantatge de 14 a 0 i van començar a encarrilar la seva victòria.
A la represa, David Granell va inaugurar el caseller dels Badalona Dracs en recuperar la bola després d’una errada dels Reds en un intent de puntada de rebuig. Amb el 14 a 7, l’encontre tornava a estar força equilibrat. Abans de tancar-se el tercer període, però, els Reds van tornar a ampliar el seu marge d’avantatge gràcies a un tercer “touchdown”, anotat en aquesta oportunitat pel jugador nord-americà D’Angelo Durham.
El 21 a 7 deixava les coses molt més clares per als jugadors que dirigeix Xavi Gonzalo.
Tancar el partit
Caldria, però, continuar patint fins al final, ja que els Dracs no semblaven disposats a deixar anar el matx així com així. Els de Badalona van buscar la remuntada en tot moment, però els Terrassa Reds es van mantenir molt sòlids en totes les seves línies. En la darrera fase de l’encontre, Alpha Jalloh va resultar clau per als terrassencs amb dues excel·lents intercepcions que van acabar de decantar el duel en favor dels egarencs.
Quan faltaven només 56 segons per al final, el jugador visitant Eric Gracia va establir el 21 a 13 definitiu en rebre una bona passada del seu company Pol Singleton.
Els Reds visitaran el diumenge 15 de febrer als Valencia Firebats en un duel entre els dos primers classificats de l’est.