Prop del 40% dels casos de càncer es podrien prevenir

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) i la seva Agència Internacional per a la Recerca sobre el Càncer (IARC, per les seves sigles en anglès) han destacat que gairebé quatre de cada deu casos de càncer es deuen a causes que es podien prevenir, segons els resultats d’un estudi global que analitza la implicació de 30 factors de risc en la malaltia durant el 2022.
La recerca, publicada a “Nature Medicine” en el marc del Dia Mundial contra el Càncer, recull que 7,1 milions (37,8%) dels 18,7 milions de casos de càncer diagnosticats en adults en 185 països al llarg del 2022 estaven relacionats amb causes que es podien prevenir.
A partir d’això, l’OMS i la IARC han fet una crida a la població i als governs perquè prenguin consciència de la importància d’actuar enfront de factors de risc coneguts que es poden reduir.
El treball pren en consideració 30 factors de risc prevenibles, entre els quals s’inclouen el tabac, l’alcohol, l’índex de massa corporal (IMC) i exposicions ambientals a contaminació o radiació ultraviolada, així com, per primera vegada, nou agents infecciosos que causen càncer.
A l’hora d’examinar la relació existent entre aquests 30 factors amb els nous diagnòstics de l’any 2022, l’estudi revela que el tabac és la principal causa prevenible, en ser responsable de 3,3 milions de casos, la qual cosa suposa el 15,1%.
Després del tabac, se situen les infeccions, que es consideren responsables del 10,2% (2,2 milions), i el consum d’alcohol, relacionat amb el 3,2% (700.000 casos).
“Això posa en relleu on podrien tenir més impacte els esforços de prevenció”, ha destacat la cap adjunta de la Unitat de Vigilància del Càncer de la IARC, Isabelle Soerjomataram, en el decurs d’una roda de premsa virtual en la qual es van exposar les principals conclusions assolides durant la recerca.
Els càncers de pulmó, d’estómac i de coll uterí van representar gairebé la meitat de tots els casos de càncer prevenibles en l’àmbit mundial, amb 1,8 milions, 784.073 i 662.044 diagnòstics atribuïbles, respectivament.
Càncer de pulmó i tabac
El càncer de pulmó es va relacionar principalment amb el tabaquisme i la contaminació de l’aire, mentre que el d’estómac es va atribuir en gran manera a la infecció per “Helicobacter pylori” i el de coll uterí al virus del papil·loma humà (VPH).
En relació amb les troballes sobre el paper dels agents infecciosos com a causes de càncer, l’estudi assenyala l’“important potencial” que tindrien les estratègies de control d’infeccions i la vacunació per a una reducció equitativa de la incidència mundial del càncer.
Entre les dones, la proporció de càncers prevenibles més gran que es produeixen està relacionada amb el virus del papil·loma humà (VPH) d’alt risc. D’altra banda, entre els homes destaca el vincle entre càncers d’estómac i “Helicobacter pylori”, així com entre càncers de fetge i virus de l’hepatitis B i C.