Àlex Pintado reapareix després de la lesió

Gairebé deu mesos després de la greu lesió que va patir a la localitat francesa de Font Romeu durant uns entrenaments, que el va obligar a passar dues vegades pel quiròfan, l'atleta terrassenc Àlex Pintado ha tornat finalment a la competició.
Ho va fer en la prova dels 1.500 metres llisos del Míting Internacional de Catalunya celebrat al pavelló Carme Valero de Sabadell. Pintado es va classificar en vuitena posició amb un temps de 3'41"83. L'atleta de l'equip New Balance, de 19 anys, va fer la primera part de la cursa en les tres darreres posicions, però va acabar connectant amb el grup capdavanter en el tram final.
La victòria se la va endur Ignacio Fontes amb un registre de 3'39"30, seguit de Martín Segurola (3'39"38) i Ronaldo Olivo (3'40"25).
El migfondista terrassenc intenta recuperar el seu millor nivell. És el vigent campió d’Espanya dels 3.000 metres llisos sub-20 en pista coberta i posseeix el rècord d’Europa sub-20 dels 3.000 (7’47”98). En la seva prova estrella, els 1.500, es va penjar el bronze en el Mundial sub-20 de Lima de la temporada passada (3’41”03), una fita que a Espanya només havia assolit, l’any 1988, Fermín Cacho.
Pintado té previst córrer els 1.500 en el Campionat d'Espanya sub-23 en pista coberta, els dies 7 i 8 de febrer a Sabadell. Entre el 27 de febrer i l’1 de març, té previst disputar el Campionat d’Espanya absolut en pista coberta a València.