Àlex Pintado reapareixerà el mes de febrer

L’atleta terrassenc Àlex Pintado comença a veure la llum al final del túnel. Fa gairebé nou mesos, el passat dia 5 d’abril, va patir una greu lesió mentre baixava una muntanya a la localitat francesa de Font-Romeu. Va caure i es va fer un tall profund dels tendons de tres dits del peu i del tibial anterior de la cama esquerra, que va quedar gairebé seccionat. No ha recuperat encara tota la mobilitat del tendó, però ja pot córrer sense molèsties i té previst tornar a la competició el mes de febrer.
El migfondista terrassenc, que acaba de fer 19 anys, és una de les més fermes promeses de l’atletisme espanyol. És el vigent campió d’Espanya dels 3.000 metres llisos sub-20 en pista coberta i posseeix el rècord d’Europa sub-20 dels 3.000 (7’47”98). En la seva prova estrella, els 1.500, es va penjar el bronze en el Mundial sub-20 de Lima de la temporada passada (3’41”03), una fita que a Espanya només havia assolit, l’any 1988, Fermín Cacho.
“Encara no he recuperat del tot la mobilitat del tendó tibial, però puc córrer sense dolor. Això em permet fer unes sis sessions d’entrenaments a la setmana”, explica Pintado, que continua recuperant-se al CAR amb el seu fisioterapeuta, el també terrassenc Miquel Àngel Cos.
Dos mesos després de lesionar-se va començar a fer bicicleta estàtica i piscina. A finals de juliol ja va incorporar la cinta de gravetat i va començar a córrer a principis de setembre. “No em vull fixar una data per tornar a les pistes, però si tot va bé, al febrer ja podré competir”, assegura l’atleta del New Balance, que s’entrena a les pistes de Santa Coloma de Gramenet a les ordres de Domingo López.
Ja com a sub-23, Pintado té previst córrer els 1.500 en el Campionat d’Espanya en pista coberta, els dies 8 i 9 de febrer a Sabadell. Entre el 27 de febrer i l’1 de març, té previst disputar el Campionat d’Espanya absolut de pista coberta a València. Abans, al gener, intentarà disputar algun “míting”, probablement a Sabadell.
“De fet, em costa més caminar que córrer. Si fes marxa, trigaria més a tornar. No tinc dolor, però sí molèsties. Vaig tenir molt mala sort amb la lesió. Fins fa poc, encara li donava voltes. Ara només penso a recuperar-me. Confio que aquesta lesió no afectarà el meu futur rendiment, per bé que el tendó no tornarà a ser exactament el mateix”, assenyala.