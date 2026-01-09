Álvaro Granados i Bernat Sanahuja, a la recerca del segon or europeu

La selecció espanyola, una de les potències mundials del waterpolo, ha guanyat només un dels 36 Campionats d’Europa de seleccions que s’han disputat fins ara. Va ser el de fa dos anys a Croàcia, on l’equip va batre a la gran final la selecció amfitriona. Acumula també tres medalles de plata (el 2020 a Budapest, el 2018 a Barcelona i el 1991 a Atenes), així com quatre de bronze (l’any 2022 a Split, el 2006 a Belgrad, el 1993 a Sheffield i el 1983 a Roma).
El combinat de David Martín afronta la competició que arrenca avui al Belgrade Arena de la capital sèrbia amb l’etiqueta de favorit, pensant en sumar el seu segon or consecutiu. Aquest és també el repte dels terrassencs Álvaro Granados i Bernat Sanahuja. L’atacant del Pro Recco italià, que va tancar el 2025 com a millor jugador del món, confia a estrenar el 2026 amb un altre títol, igual que el waterpolista del Barceloneta.
Espanya disputarà dissabte a les 12.45 hores el partit inaugural de la competició davant la selecció d’Israel. Dilluns a les 18 hores s’enfrontarà a l’amfitriona, Sèrbia, en un duel que es preveu duríssim. Tancarà la primera fase dimecres a les 12.45 contra els Països Baixos.
Serà aquest Europeu, el del Centenari, molt especial. Serà el primer que es disputa segons les noves regles, en una piscina de dimensions més reduides.
A la capital sèrbia s’enfrontaran les 16 millors seleccions continentals, repartides en quatre grups de quatre equips. A la segona fase, els tres millors de cada grup lluitaran per les 12 primeres places repartits en dos nous grups. Els dos millors disputaran les semifinals del divendres 23. La final està prevista per al diumenge 25 a partir de les 20.30 hores.