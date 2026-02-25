El CN Terrassa s'enfrontarà al CN Sabadell a la Copa de la Reina

Les instal·lacions del Consejo Superior de Deportes (CSD) a Madrid han acollit aquest dimecres els sortejos de la Copa del Rei i la Copa de la Reina de waterpolo, que ha comptat amb la presència de dues llegendes del waterpolo espanyol, Felipe Perrone i Jennifer Pareja.
La Copa de la Reina es disputarà la setmana vinent a la piscina de Can Llong de Sabadell, entre el divendres 6 i el diumenge 8 de març. El sorteig ha deparat un enfrontament a quarts de final entre el CN Terrassa i el CN Sabadell. Es jugarà el divendres 6 de març a les 17 hores. Ambdós equips es van enfrontar dissabte passat a la fase de grups de la Champions League a la piscina de l'Àrea Olímpica amb victòria de les de Xavi Pérez per 9 gols a 7.
Si supera les sabadellenques a quarts, el Natació tindrà com a rival el vencedor de l'eliminatòria entre el CN Mataró i el CN Atlètic Barceloneta, dissabte a les 13 hores. La gran final està prevista per diumenge a les 13.30 hores.
Per l'altra banda del quadre, el CN Sant Feliu jugarà el primer partit de quarts de final davant del CN Catalunya. El guanyador d'aquest duel es creuarà a les semifinals amb el vencedor del CE Mediterrani-CN Sant Andreu.
Natació-Rubí a la Copa del Rei
Pel que fa a la Copa del Rei, que se celebrarà a la piscina de l'Àrea Olímpica de Terrassa entre el divendres 13 i el diumenge 15 de març, el CN Terrassa tancarà la jornada de quarts de final enfrontant-se a les 20 hores al CN Rubí. Si s'imposa en aquest altre derbi vallesà, l'equip de Sergi Mora jugarà el dissabte a les 19.45 hores la segona semifinal contra el guanyador del CN Barcelona-CN Sabadell. Es tracta de dos dels rivals més durs del torneig. La final de la Copa del Rei se celebrarà el diumenge 15 de març a les 13.30 hores.
Per l'altra banda del quadre, el gran favorit i campió de les 13 darreres edicions, el CN Atlètic Barceloneta, tindrá com a rival el CE Mediterrani als quarts de final de divendres. El vencedor jugarà la primera semifinal de dissabte a les 17 contra el guanyador del duel inaugural de quarts, CN Sant Andreu o CN Mataró.
A la recerca del primer títol de copa
Cap dels dos equips del Natació no ha aixecat mai cap Copa del Rei ni de la Reina. Amb aquest objectiu viatjarà la setmana vinent a Sabadell l’equip de Xavi Pérez i la següent el de Sergi Mora competirà a casa. L’equip masculí acumula cinc subcampionats de copa, per tres del femení. El Natació ha jugat cinc finals de la Copa del Rei (1992, 2007, 2009, 2018 i 2020) i tres de la Copa de la Reina (2013, 2018 i 2020).