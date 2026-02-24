Honors als nedadors del CN Terrassa

El Club Natació Terrassa ha estat homenatjat aquest dimarts al saló de sessions de l’Ajuntament de Terrassa per part de l’alcalde Jordi Ballart, en un acte que ha comptat també amb la participació del regidor d’Esports Alberto Muñoz i de diferents portaveus dels grups municipals.
Uns minuts abans de l’inici de lacte, Ballart s'ha reunit al seu despatx amb la gran estrella de l’equip de natació de l’entitat, el mallorquí Hugo González, que es va proclamar campió d’Europa en la prova dels 200 metres estils a l’Europeu de piscina curta disputat el passat mes de desembre a la ciutat polonesa de Lublin. González va penjar-se la medalla d’or amb un temps d’1’51”39 i va assolir també el bronze amb el relleu espanyol de 4x50 estils amb un registre d’1’31”84.
Encapçalava la delegació del CN Terrassa la seva vicepresidenta primera, Maribel Ortega; l’entrenador, Raúl Navalón; diferents directius i tècnics i una amplíssima representació dels equips sèniors de natació, que han ofert a la ciutat els trofeus de campions de la Copa d’Espanya de clubs, la competició més important de la natació espanyola a nivell de clubs. El conjunt masculí es va proclamar campió de la Divisió d’Honor a Sabadell en una final ajustadíssima, mentre que les noies van assolir l’ascens a la màxima categoria en guanyar la Copa d’Espanya de Primera Divisió a Pontevedra. Es tracta del segon títol de l’equip masculí. El primer va arribar el 1996 a Madrid.
Després dels parlaments de Ballart i Ortega, s'han realitzat diferents fotografies grupals. A continuació, la comitiva s'ha dirigit al baldó de l'Ajuntament.
Raúl Navalón, molt satisfet
El tècnic de l’equip de natació del CN Terrassa, el barceloní Raúl Navalón, analitzava així els dos èxits assolits a finals de desembre. “És la reafirmació d’un projecte que està funcionant i que estem tirant endavant des de fa quatre anys. La Copa d’Espanya és la competició més important de la natació espanyola a nivell de clubs”.
Per a Navalón, la clau dels bons resultats resideix en “seguir la línia en què estem treballant. Necessitàvem temps per tal que els nedadors s’adaptessin, però ara estem en un molt bon moment. Els resultats estan arribant”. El tècnic barceloní valora especialment l’ascens de l’equip femení a la màxima categoria. “Per nosaltres, aquest ascens era gairebé més important que guanyar la copa. Tenir els dos equips a Divisió d’Honor era el nostre gran repte. Esperem mantenir-nos durant molt de temps”, explica.
La gran estrella de l'equip, el mallorquí Hugo González, ha agraït "una rebuda tan familiar i propera", alhora que ha recordat que en tots els títols que va aconseguir al Real Canoe, mai no va participar en una recepció com la d'aquest dimarts. El campió del Món i d'Europa acaba aquesta temporada la seva vinculació amb el CN Terrassa, però s'ha mostrat disposat a renovar. "Estic molt a gust aquí. No veig cap motiu per no continuar", ha explicat en acabar la recepció.