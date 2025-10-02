Álvaro Martín ja és al llindar del seu debut

Una lesió a la base del cinquè metatarsià del peu dret a la pretemporada que el va obligar a passar pel quiròfan, i més en concret a l’stage que va fer l’equip a Olot el mes de juliol passat, li ha impedit debutar oficialment. Però aquesta setmana ja s’ha exercitat amb tota normalitat amb la resta de la plantilla i està disponible per entrar a la convocatòria per al partit de diumenge contra el Porreres a l’Estadi Olímpic, si el tècnic Víctor Bravo ho considera oportú.
El camí per a Álvaro Martín en aquests dos mesos i escaig ha sigut dur fins a arribar a la situació actual. Ha sigut un tràngol amarg “sobretot perquè venia amb moltes ganes i al final, en el primer entrenament em passa això i ha estat dur”, comenta el defensa que va fitxar pel Terrassa FC l’estiu passat procedent del SD Ejea. El defensa, però, considera que “l’important és que va ser al principi i em queda tota la lliga per davant”.
Mentre han anat passant les setmanes de recuperació el cap també se sentia afectat per la lesió i apunta que “comences a pensar coses, veus als teus companys perquè al final som molts nous i veus que al principi és quan comences a fer les amistats i a mi em va tocar estar fora i llavors és una mica també tema de grup, perquè et senties una mica més fora, però, per sort ha passat tot ja i hem tornat”.
Álvaro Martín assegura que, ara, es tracta d’anar “a poc a poc i treballar, treballar i treballar per poder ajudar a l’equip quan l’entrenador el vulgui”, El jugador aragonès del Terrassa FC, sobre la trajectòria de l’equip, que ha sumat un triomf, un empat i dues derrotes en quatre jornades de lliga, opina que “els resultats no són els que volíem, però l’equip està bé, està tranquil, tenim confiança i, al final, hem jugat tres partits fora de casa i està preparat per al que ve”.
Demana paciència
El defensa central, que també pot jugar de lateral esquerre, demana “paciència” a tot l’entorn del club i apunta que “quan arribi el final de l’any, veurem les coses que s’han fet bé, que s’ha fet malament, però de moment no tenim pressa, no tenim ansietat, estem tranquils i sabem que els resultats arribaran”. Recorda també que “aquest grup és dels més renyits” de la Segona Federació i “hi ha molt de nivell i molta competitivitat i cal ser el més regular possible”.