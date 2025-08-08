Amb el repte de sumar medalles

Contra un rival de consideració i l’actual campió de la competició, com és el combinat dels Països Baixos, la selecció espanyola masculina debuta aquest dissabte, a partir de les 13.15 hores, a l’Eurohockey que es disputa a Mönchengladbach, Alemanya. L’equip que prepara el tècnic argentí Max Caldas, amb vuit jugadors egarencs a les seves files, forma part del grup “A”. El repte és classificar-se per a la lluita per les medalles i millorar la sisena plaça de l’edició de 2023, que també es va disputar a la mateixa localitat alemanya que enguany acull aquest torneig.
Pel que fa a la resta de compromisos d’Espanya de la fase de grups, diumenge, a partir de les 19.30 hores, el rival del conjunt masculí serà Àustria mentre que, el dimarts dia 12 d’agost, a partir de les 14.45 hores, els de Caldas es veuran les cares amb la selecció de Bèlgica. Al grup “B” buscaran el pas a la següent fase les seleccions d’Alemanya, l’amfitriona, França, Anglaterra i Polònia. Com és costum en aquesta classe de competicions, els dos primers de cada grup es creuaran per disputar les semifinals i, els guanyadors d’aquestes eliminatòries lluitaran pel títol mentre que els dos perdedors s’enfrontaran per la consolació, la medalla de bronze.
Els representants del hockey local a aquesta cita continental són: Marc Vizcaino, del HC Den Bosch; Pepe Cunill, Pol Cabré-Verdiell i Jordi Bonastre, de l’Atlètic; Marc Recasens, del HC Rotterdam; Gerard Clapés, de l’Oranje Rood HC; Marc Miralles, del HC Bloemendaal, però que la temporada que ve jugarà de nou al RC Polo; i Xavi Gispert, del Canberra Hill, que jugarà enguany al Royal Herakles belga. La resta d’escollits per part de Caldas són: Luis Calzado, del RC Polo; Alejandro Alonso i Nicolás Álvarez, del RS Tenis; Álvaro Iglesias i Rafael Revilla, del Club de Campo; Bruno Font, del Júnior FC; Borja Lacalle, de l’Oranje Rood HC; José María Basterra, del Royal Leopold; Joaquín Menini, del HC Rotterdam; i Marc Reyné, del Braxgata.
És un objectiu
El seleccionador masculí, sobre aquesta competició continental, va manifestar que “anirà com anirà quant a resultats, és un objectiu per a nosaltres, òbviament, però som millors si pensem a guanyar cadascun dels partits”. Sobre els rivals de grup, va assenyalar que “Països Baixos i Bèlgica són els dos equips més complicats. Avui dia els veig una mica millor que nosaltres, en consistència i en jugadors, però estem cada vegada més a prop” i va afegir que “això també ho veus en ells, en com et miren, com et parlen… això ens ha de fer estimar una mica més i confiar en nosaltres mateixos”.