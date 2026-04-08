Amstelveen acollirà l’Europeu del 2029

La Federació Europea de hockey ha concedit l’organització del Campionat d’Europa del 2029 a la ciutat neerlandesa d’Amstelveen. La Federació dels Països Baixos ha decidit que l’emblemàtic Wagener Stadium, situat a la ciutat d’Amstelveen, a tocar d’Amsterdam.
La candidatura neerlandesa es va acabar imposant als altres dos aspirants: Espanya i Bèlgica.
Serà la sisena vegada que Amstelveen acull la màxima competició europea de seleccions. La primera va ser el 1983 (masculina) i la segona el 1995 (femenina). En les tres edicions següents, els anys 2009, 2017 i 2021 (amb aforament restringit per la Covid), el Wagener Stadium va acollir, com farà el 2029, tant la competició masculina com la femenina.
El consell executiu de la Federació Europea, presidida pel català Marcos Hoffman, va decidir que la seu fos el Wagener Stadium, on, en acabar el torneig, es posarà en marxa un centre d’entrenament d’alt rendiment, que suposarà la construcció de diferents infraestructures, entre elles un nou edifici de més de 1.500 metres quadrats. L’edició de l’any passat de l’Europeu es va celebrar a la ciutat alemanya de Mönchengladbach. La del 2027 se celebrarà a Londres.